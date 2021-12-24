ميقاتي زار المطران سويف مهنّئاً بالميلاد

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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف، في دار المطرانية في طرابلس، مهنّئاً بحلول عيد الميلاد المجيد.



وجرى خلال الزيارة نقاش حول دور لبنان وأهمية الحفاظ على هويته وعلاقاته الجيدة مع مختلف اصدقائه. وتم عرض للبعد التربوي الذي تتميز به الأبرشية من خلال شبكة مدارسها التي تقوم باستقبال الطلاب من مختلف الطوائف والمذاهب بهدف بناء إنسان واع ومثقف ومدرك لبعده ودوره الوطني.



كما كان تأكيد على "أهمية إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية".

وفي ختام اللقاء تمنى سويف "ان تحمل الأعياد باب فرج للبنان واللبنانيين"، شاكرا لميقاتي زيارته "واهتمامه الدائم بأبرشية طرابلس المارونية".