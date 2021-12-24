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يمكن الليلة مش ليلة عيد..

24
DECEMBER
2021
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من الناحية المادية، يمكن الليلة مش ليلة عيد…
الزينة غايبة، الناس أكترن فلُّو… التياب الجداد ما بينشرو، والهدية اللي مفروض تكون خلف الباب، بقيت بواجهات المحلات.
معاشاتنا صارت بالأرض، وودائعنا بخطر كبير… أسعار المواد الأساسية عم بتحلِّق، وكلفة كل أساسيات الحياة طيران… دوانا ما معنا حقو، وبطَّلنا قادرين نفوت عالمستشفى إذا احتجنا، واللايحة طويلة.
من الناحية المادية، يمكن الليلة مش ليلة عيد، والسبب معروف: أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية غير مسبوقة بتاريخ لبنان، والأسوأ من الأزمة، إنو بعض المسؤولين السياسيين مش سئلانين، وكل همُّن بهالفترة كيف يستغلو الوضع المادي العاطل للناس، حتى يكسبو أصواتن بالإنتخابات الجايي، لقاء خدمة ضرورية أو مساعدة اضطرارية.
وقدام هالوضع السيء كلو: لا الحكومة بتجتمع، ولا مجلس النواب بيتحمل مسؤولياتو، ولا المؤسسات القضائية بتمارس رسالتها، ولا حدا بكل البلد بيتجاوب حتى مع رئيس الدولة، ومن ضمن صلاحياتو الدستورية المحدودة، لوقف التدهور، ووضع الحل على السكة الصحيحة…
يمكن كتار يقولولنا الليلة: شو بكن لاحقينَّا بالسلبيات؟ صحيح. الليلة ليلة فرح وأمل، ولكنْ الأسئلة بتتكرر بكل ليلة ولحظة حول اوضاع الوطن ومصيرو، والأجوبة بتكرر غيابها، وبتبقى الليلة من الناحية المادية، مش ليلة عيد.
أما من الناحية الإيمانية والأخلاقية والإنسانية، فليلة عيد الميلاد، مش ممكن أبداً إلا ما تكون ليلة عيد.
بالإيمان، كتار بيعتبرو إنو الصعوبات يللي عم نمرق فيها، بتعطي الامور يللي كنا نشوفها بسيطة ومش مهمة، معنى اكبر بكتير.
وبالقيم الأخلاقية والإنسانية، شعبنا اللبناني بلبنان وبلدان الانتشار، كل يوم بيعطي دروس وعِبَر بالتضامن والاخوّة والوقوف الى جانب المريض ودعم المتألم ومساعدة المحتاج.
ويمكن تيليتون سطوح بيروت 2021 اللي تابعتوه عبر ال أو.تي.في. حتى ساعات الفجر الأولى، بيشكل أحد الأمثلة الواضحة على ارادة اللبناني بالصمود والمواجهة، وتصميمو على التحدي والنهوض، رغم كل الصعوبات والمآسي يللي عم تصادف حياتو بكل لحظة وكل يوم.
وبالخلاصة: إذا كانت الليلة مادياً مش ليلة عيد، فليلة ميلاد ابن الله وابن الانسان، رح تبقى الليلة وبكل ليلة ليلة عيد.
كل عيد وانتو بخير، والبداية مع تيليتون سطوح بيروت 2021، مع الاشارة الى الاطلالة الخاصة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر ال أو.تي.في. الليلة مباشرة بعد الاخبار.

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