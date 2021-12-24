هذا ما يخبئه لنا طقس عيد الميلاد...بالتفاصيل

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما يبقى التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1800 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة مع درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. ( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وامطار متفرقة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على المرتفعات على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر ويتحول مساء الى قليل الغيوم، نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1700 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

السبت:قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما يبقى التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1800 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد: صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1800 متر خلال لليل وساعات الصباح الأولى.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 8

درجات، في الداخل من 5 الى 8 درجات.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 70% .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,41 ساعة غروب الشمس: 16,35 .

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