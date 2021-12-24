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السعودي أطلق حملة وغرفة عمليات لمساعدة المواطنين على التسجيل للبطاقة التمويلية

24
DECEMBER
2021
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أطلق رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي" حملة "تسهيل" وغرفة عمليات في البلدية من أجل مساعدة وتشجيع المواطنين على التسجيل على منصة "دعم" للحماية الإجتماعية Daem impact والتي أطلقتها وزارة الشؤون الإجتماعية للأسر اللبنانية للحصول على البطاقة التمويلية في مدينة صيدا والجوار.

وترأس السعودي لهذه الغاية إجتماعين في قاعة المرحوم رفقي أبوظهر في القصر البلدي، مع ممثلين عن الجمعيات المنضوية ضمن تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار وإتحاد نقابات العمال في صيدا والجنوب، حيث تم البحث خلال اللقاءين في بنود آلية عملانية لتنفيذ الحملة بالتعاون مع الجمعيات والنقابات العمالية.

وأشار رئيس البلدية الى أن "الغاية من إطلاق الحملة هو مساعدة الناس من أجل ملء الإستمارة والتسجيل على المنصة الإلكترونية ولا سيما من قبل الفئات التي تواجه صعوبات تقنية في ملئها، والبلدية جاهزة من أجل مد يد المساعدة في هذا المجال، وأيضا الجمعيات والنقابات العمالية ستساعد في تحقيق هذه الغاية ضمن الشروط المحددة".

وشدد على "ضرورة اللتسريع بآلية تعبئة استمارة البطاقة التمويلية لأن هناك حاجة كبيرة وعائلات تعاني في المدينة ويجب مساعدتها للاستفادة من الحصول على البطاقة التي هي حق لها".

وجرى خلال اللقاءين تعميم روابط إلكترونية لمنصة "دعم" وأيضا شرحا تفصيليا على قناة يوتيوب وبنودا توضيحية هامة لمن يحق لهم التسجيل.

حجازي
من جهته أشار مدير خلية الكوارث والأزمات في البلدية عضو المجلس البلدي المهندس مصطفى حجازي إلى أن "التجارب الناجحة في التعاون ما بين بلدية صيدا والجمعيات والنقابات أثبتت جدواها في مواجهة الأزمات، من هنا كان السعي لتجديد هذا التعاون في حملة "تسهيل" التي أطلقها المهندس السعودي وإن شاء الله تتكلل بالنجاح".

ودعا حجازي ممثلي الجمعيات والنقابات العمالية "لإيفاد ممثل عنها للقاء في القصر البلدي الإثنين المقبل عند العاشرة صباحا من أجل شرح عملاني لكيفية التسجيل على المنصة، وبالتالي تمكين المتطوعين من أجل شرح الآلية للمواطنين والتوجه إليهم ومساعدتهم في التسجيل من خلال زيارات ميدانية لمنازلهم أو التواصل مع الأسر والأفراد المسجلين في لوائح كل جمعية.

وختم مؤكدا أن "التسجيل في المنصة لا يعني الحصول على البطاقة التمويلية لأن وزارة الشؤون الإجتماعية هي التي ستختار المستفيدين وفقا للشروط والمواصفات لديها وبعد التأكد من صحة المعلومات في كل إستمارة".

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