المرابطون بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة: نرجو ان يكون العام المقبل بداية مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة

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أصدرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي: تقدّمت الهيئة القيادية في المرابطون من المواطنين اللبنانيين بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، راجين من الله عز وجل أن يكون العام المقبل عام الصحة والعافية والأمن والأمان والاستقرار، وبداية مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة، ركنها الأساسي تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية للمواطنين، ومكافحة الفساد، وسلطة قضائية مستقلة قادرة، والقضاء على آفة الطوائفية والمذهبية، استناداً إلى رؤية استراتيجية حقيقية تخرج من رحم الآلام والآمال لأهلنا في الوطن. يثمّن المرابطون عالياً الانجازات، التي تقوم بها الأجهزة الأمنية: الأمن العام، وأمن الدولة، وقوى الأمن الداخلي، وجيشنا الوطني اللبناني، التي تتجلّى بأبهى حللها الوطنية على امتداد المحافظات اللبنانية حيث يتمتع الوطن والمواطن في موسم الأعياد بالأمن والأمان.