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ترزيان: الوطن لا يبنى بخيانة الشعب والشعب لن يشهد إلا للذي ضحى لأجل وطنه

24
DECEMBER
2021
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غرد النائب هاكوب ترزيان عبر “تويتر”: “من مذود ولادتك أيها المسيح المخلص تدفق شعاع الرحمة والرجاء لكل البشر، فقد أريتنا كيف يكون مجد الله علينا وكيف أنك من أضعف زاوية في الكون أتيت ملكا عظيما وأعظمهم، فيا من أتى لخلاص البشرية نترجى منك خلاص لبنان وشعبه من الشر المتربص به، فالأزمات تتخبطنا لكننا لم نفقد الأمل ولن نتراجع عن إيماننا بالخلاص للبنان وبولادته من جديد، فمن ميلادك نستمد كل العبر في الصمود والاستمرار والخلاص. ميلاد مجيد لكل اللبنانيين، فلنضم صلواتنا جميعا في يوم ولادة سيدنا يسوع المسيح لأجل لبنان ولأجل أن يعي المسؤولون عن الوضع المزري الذي نحن فيه أن الوطن لا يبنى بخيانة الشعب والشعب لن يشهد إلا للذي ضحى لأجل وطنه”.

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