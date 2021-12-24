وزارة الزراعة توضح حول حادثة الطفل في حديقة الحيوانات

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علقت وزارة الزراعة على ما ورد في وسائل الاعلام عن الحادثة التي تعرض لها طفل الـ3 سنوات في حديقة الحيوانات، موضحة أن صلاحيات الوزارة ينحصر دورها من خلال الرقابة الصحية على الحيوانات والرفق بها وكذلك مراقبتها عند الاستيراد والتصدير وفقا للقرارات المرعية، علما أن وزارة الزراعة وفور علمها المتأخر بالموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أرسلت فريقا من الأطباء البيطريين الى الحديقة للوقوف على الحادثة والتحقق من ملابساتها.

ودعت الوزارة الجهات المعنية الى القيام بدورها على أكمل وجه في ما يتعلق بالتقيد بإرشادات السلامة العامة حرصا على سلامة المواطنين. وتمنت الوزارة الشفاء العاجل للطفل المصاب ومراعاة الحالة النفسية له.