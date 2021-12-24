بعد الحادثة المخيفة في حديقة الحيوانات.. وزارة الزراعة توضح

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أكدت وزارة الزراعة أنه توضيحاً لما ورد عبر وسائل الإعلام عن الحادثة التي تعرض لها طفل الثلاث سنوات، إن صلاحيات وزارة الزراعة ينحصر دورها من خلال الرقابة الصحية على الحيوانات والرفق بها وكذلك مراقبتها عند الاستيراد والتصدير وفقا للقرارات المرعية.



وقالت في بيان، “علماً أن وزارة الزراعة وفور علمها المتأخر بالموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أرسلت أطباء بيطريين الى الحديقة للوقوف على الحادثة والتحقق من ملابستها”.



ودعت الوزارة الجهات المعنية القيام بدورها على أكمل وجه في ما يتعلق بالتقيد بإرشادات السلامة العامة حرصا على سلامة المواطنين



وتمنت الوزارة الشفاء العاجل للطفل المصاب ومراعاة الحالة النفسية له.