living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حفلة ميلادية‎‎ لهيئة قضاء زغرتا في التيار

24
DECEMBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في جوّ من الأمل والرجاء والفرح، وبدعم المستشار السياسي لفخامة رئيس الجمهورية د. بيار رفول، أحيت هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحرّ حفلاً ميلاديًّا مميّزًا، حضره حشدٌ من الأطفال وأهاليهم.


كان لمنسّق هيئة قضاء زغرتا، السيد عبدالله بو عبدالله كلمة في بداية الحفل، رحّب فيها بالحاضرين في مكتب هيئة قضاء زغرتا، الذي اعتبره بيت الجميع، ويفتح بابه لأبناء زغرتا والمنطقة في كل المناسبات، وبخاصة في عيد الميلاد، الذي اعتبره بو عبدالله ، عيد المحبّة والتسامح والعطاء. كما شدّد بو عبدالله في كلمته على وقوف التيار دومًا إلى جانب شعبه، وأهله في كل الظروف، داعيا الأهالي إلى الثقة بخيارات فخامة الرئيس الذي يتحمّل ما يتحمّله عنّ شعبه ووطنه، وأبلغ الحاضرين تحيات رئيس التيار النائب جبران باسيل ومعايدته لهم، وأمل في ختام كلمته أن يكون الغد الذي يسعى التيار لبنائه لأولادنا أفضل من اليوم، متى صفت النيات، وتضافرت الجهود لدى شركائنا في الوطن.


ختام الحفل الميلاديّ، وعلى وقع أغاني العيد وزّع بابا نويل الهدايا على الأطفال المشاركين الذين التقطوا معه صورًا تذكارية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout