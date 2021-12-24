حفلة ميلادية‎‎ لهيئة قضاء زغرتا في التيار

A + A -

في جوّ من الأمل والرجاء والفرح، وبدعم المستشار السياسي لفخامة رئيس الجمهورية د. بيار رفول، أحيت هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحرّ حفلاً ميلاديًّا مميّزًا، حضره حشدٌ من الأطفال وأهاليهم.



كان لمنسّق هيئة قضاء زغرتا، السيد عبدالله بو عبدالله كلمة في بداية الحفل، رحّب فيها بالحاضرين في مكتب هيئة قضاء زغرتا، الذي اعتبره بيت الجميع، ويفتح بابه لأبناء زغرتا والمنطقة في كل المناسبات، وبخاصة في عيد الميلاد، الذي اعتبره بو عبدالله ، عيد المحبّة والتسامح والعطاء. كما شدّد بو عبدالله في كلمته على وقوف التيار دومًا إلى جانب شعبه، وأهله في كل الظروف، داعيا الأهالي إلى الثقة بخيارات فخامة الرئيس الذي يتحمّل ما يتحمّله عنّ شعبه ووطنه، وأبلغ الحاضرين تحيات رئيس التيار النائب جبران باسيل ومعايدته لهم، وأمل في ختام كلمته أن يكون الغد الذي يسعى التيار لبنائه لأولادنا أفضل من اليوم، متى صفت النيات، وتضافرت الجهود لدى شركائنا في الوطن.



ختام الحفل الميلاديّ، وعلى وقع أغاني العيد وزّع بابا نويل الهدايا على الأطفال المشاركين الذين التقطوا معه صورًا تذكارية.