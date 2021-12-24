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ميقاتي استقبل وزير الدفاع الإيطالي: عازمون على إعادة لم الشمل الحكوميّ

24
DECEMBER
2021
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، على رأس وفد صباح اليوم في دارته، في حضور سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومبارديار.


في خلال الاجتماع جدد الرئيس ميقاتي"شكر ايطاليا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمها له على كل المستويات"، شكرها على مساهمتها في اطار قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان وتضحيات جنودها في سبيل الاستقرار والامن في جنوب لبنان.


وكرر الرئيس ميقاتي تأكيد التزام لبنان قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 والتزام سائر القرارات الدولية ذات الصلة".


الوزير الايطالي
بدوره اكد الوزير الايطالي" أن لبنان يكتسب اهمية كبيرة بالنسبة لايطاليا، كما ان وجود ايطاليا ضمن قوات"اليونيفيل" يعزز هذا التوجه"، لافتا الى تولّي اربعة قادة ايطاليين قيادة هذه القوات".
كما شدد على" أن ايطاليا تدعم عمل رئيس الحكومة اللبنانية والجهود المبذولة لاجراء الاصلاحات المطلوبة لمعالجة الاوضاع في لبنان".

وأكد" ان لبنان يمكنه الاعتماد كليا على ايطاليا لدعمه في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات الدولية المعنية .اما دعمنا للجيش فهو دعم كامل ونحن نتعهد بتسريع الاجراءات المطلوبة لايصال هذا الدعم".

 


تهنئة بالاعياد
وفي مناسبة الاعياد المجيدة تقدم رئيس مجلس الوزراء بأحر التهاني من جميع اللبنانيين والمسيحيين خصوصا ، متمنيا أن تحمل الايام المقبلة السلام والامان للجميع وأن تتضافر كل الارادات لانقاذ لبنان واللبنانيين جميعا مما يعيشونه من ازمات مؤلمة.

 


وقال الرئيس ميقاتي: "إننا عازمون على تذليل كل العقبات لاعادة جمع الشمل الحكومي واستكمال الخطوات التي بدأنا القيام بها لوضع لبنان على سكة التعافي والانقاذ".

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