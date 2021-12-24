الراعي في رسالة الميلاد: هذا هو الخلاص الوحيد

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جدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعوته الى حياد لبنان مؤكداً أن "لبنان لا يستطيع ان يكون حيادياً ازا ء اجماع العرب ان حصل وازاء اسرائيل وازاء الحق والباطل.

وقال الراعي في عظة الميلاد: "الخلاص الوحيد هو اعلان حياد لبنان الايجابي الناشط الرافض لتحويل لبنان مقرا او ممراً لاي وجود اجحنبي وحماية للشراكة والوحدة".

ودعا الراعي السياسيين الى العودة الى ضميرهم متسائلاً: " متى نستعيد الضمير الوطني ونستذكر مجد دولة لبنان وعظمة هذا الشعب المؤثر بالحضارة العالمية، علنا ننجح في وقف المسار الانحداري لوجودنا".

وتابع: ان ولادة لبنان هي الاستثناء الذي كان يجدر باللبنانيين ان يقترحوه قاعدة لشعوب الشرق الاوسط لكننا لم نعرف قيمة هذا الوطن النعمة.

وطالب طالب الراعي "باستعادة نظامنا الديمقراطي لاننا نعيش منذ سنوات بحالة اللا نظام ونطالب باسترداد دولتنا لاننا نعيش خارج سقفها وهي تعيش خارج ميثاقيتها وتخضع لارادة احادية عمداً على المؤسسات الدستورية حتى تكبيلها وتعطيلها".

واضاف: "أهل السلطة غارقون في صراعاتهم وبيحثون عن حيل وتسويات للانتقام من بعضهم البعض وتعيين محاسيبهم والتشاطر في كيفية تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية لغايات ضدّ مصلحة لبنان".

وتمنى لو "يسير المسؤولون بين الناس ويستمعون الى انين الموجوعين وصراخ الاطفال ولو انهم نظروا الى ما عليهم من مستاحقات تجاه المستشفيات والمدارس والمياتم والمؤسسات الانسانية لخجلوا من نفوسهم واستقالوا من مسؤولياتهم".