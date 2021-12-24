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أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 كانون الأول 2021

24
DECEMBER
2021
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البناء

كواليس
توقعت مصادر أوروبية أن يكون شهر كانون الثاني المقبل شهر ظهور الدخان الأبيض في المفاوضات الدائرة حول البرنامج النووي الإيراني وعلاقة روسيا بالناتو حول أوكرانيا، والمفاوضات السعودية- الإيرانية وقالت إن عام 2022 يفترض أن يكون عام انفراجات سياسية.

خفايا

قال مرجع حكومي سابق إن كل صيغة الدعم القائمة خارج الدستور والقانون مستغرباً صمت الحكومات ورؤسائها ومجلس النواب عن صلاحياتهم لموظف، هو حاكم مصرف لبنان، يفترض أن ينفذ قراراً برصد موازنة للدعم بقانون سلفة تشتري بقيمتها وزارة المال دولارات من مصرف لبنان وتخصصها لموضوع الدعم.

 

الجمهورية

الوساطات لم تنجح

لم تنجح وساطات عدة لتنقية الأجواء بين مرجعين رغم وجود خصوم مشتركين يعانون من تصرفاتهما

هذا ما قاله مسؤولو مؤسسة مالية دولية

أبلغ مسؤولو مؤسسة مالية دولية الى رجال أعمال واقتصاد لبنانيين قولهم: إن استمر وضع لبنان على ما هو عليه من انهيار فقد يصل الى وقت لا يعود فيه قادراً على دفع حتى الثمن

لبنان دولة فاشلة: وهل لديكم توصيف آخر؟

سعى بعض السياسيين الى استيضاح بعض الديبلوماسيين حول التوصيف الأميركي الأخير بأن لبنان دولة فاشلة فجاء الجواب صادماً: وهل لديكم توصيف آخر؟

 

اللواء

همس

تبين أن عضو المجلس الدستوري القاضي عمر حمزة صوّت ضد مشروع الطعن بالتعديلات الإنتخابية بعد مطالعة دستورية وقانونية حاسمة، وذلك خلافاً لما تردَّد عن عدم تصويته في الجلسة الأخيرة!

غمز

لم تقدِّم سفيرة دولة كبرى تفسيراً مقنعاً لعدم وفاء بلادها بما تعهدت به لجهة إعفاءات من مترتبات قانون قيصر في ما خصّ «خط الغاز العربي»!

لغز

اختلف المشهد في شوارع المصارف في بيروت، فبدت محلات الصيرفة شبه خالية من الزبائن، في حين اكتظت باحات البنوك الداخلية بالزبائن.

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