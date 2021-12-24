عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 كانون الأول 2021

A + A -

الأخبار

الفنادق «تصفّر» في الأعياد: إقفال غير معلن

المصارف تشكو تحميلها «ما لا طاقة لها عليه»!

سلامة يذلّ العسكريين وموظفي القطاع العام: من أجل عشرة من الدولارات!

‫إسرائيل بمواجهة الضفّة: «التمساح المقلوب» يزداد قصوراً

استماتة أميركيّة لمنْع التغيير: برازيليا... ظِلّ دا سيلفا يقترب

البناء

بوتين يرسم الخط الأحمر للناتو… وعبد اللهيان متفائل بمفاوضات فيينا

شلل نيابي وحكومي وقضائي… وباسيل يصعّد… فهل يستقيل ثلث الوزراء؟

عيدية الحاكم للموظفين 10 دولارات مقابل عودة طوابير الذل… والحكومة غائبة

اللواء

يوم القبض على الدولار: ارتجالية مصرفية تنغِّص فرحة الموظفين!

المصارف تشكو من التشريع الجزائي بمفعول رجعي.. وبيطار يوقف التحقيقات بانتظـار قرار محكمة التمييز

الجمهورية

الأزمات والمعالجات الى السنة الجديدة

الوجه الآخر لميقاتي: لا تجربوني

الحكومة الى السنة الجديدة... وميقاتي يلاقي الــصندوق بحسم الأرقام