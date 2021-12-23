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على المستوى السياسي، الحائط مسدود..

23
DECEMBER
2021
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على المستوى السياسي، الحائط مسدود: فرئيس الجمهورية على إصرارِه بوجوبِ انعقاد مجلس الوزراء، عملاً بالدستور وبالمنطق، ورئيس الحكومة على موقفهِ من عدمِ الدعوة، لأسبابه المعروفة، فيما القوى السياسية الممانعة لاجتماع الحكومة في الوقت الراهن لا يبدو أنها تتجه إلى تبديل رأيها في وقتٍ قريب.

على المستوى القضائي، الحائط مسدود: سواء بالنسبة الى التحقيق العدلي الذي تتجددُ كلَّ يوم محاولةُ عرقلتِه، أو بالنسبة الى التحقيقات في ملفات الفساد على اختلافها، التي يكاد لا يصل أيٌّ منها إلى خواتيمَ عادلة، بسحر ساحر سياسي وطائفي ومذهبي وفاسد.


على المستوى الاقتصادي والمالي، الحائط مسدود: فصحيح أن المسائل الشكلية في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد تم تجاوزها إيجاباً، إلا ان المضمون لا يزال يبحث عن اجوبة على اسئلة كثيرة يطرحها الناس، في وقت لا يبدو ان الاتفاق حاصل إلا على رقم الخسائر، فيما توزيعُها كما خطةُ التعافي والموازنة الجديدة والاصلاحات في مهبِّ التباينات.


غير ان الحائط المسدود على أكثر من صعيد، وإن كان وصفاً واقعياً لا مفرَّ منه للأمور، لا يعني أبداً أن الأمل مفقود، بخرقٍ يمكن إحداثُه عند توفُّر الإرادة لدى أصحاب الحل والربط. ففي النهاية، كلُّ المشكلات لها حلول، لكنَّ مسار ألفِ ميلِ الحلول لا بد أن يبدأ بخطوة. والخطوة الأولى على طريق الحل معروفة لدى الجميع، إذا كان يهمُّهم أمر البلد والشعب.


وفي الانتظار، محاولةُ إحداث خرقٍ ولو بسيط في الحائط المسدود معيشياً تجددت منذ الخامسة عصراً اليوم، وتستمر حتى ساعات الفجر عبر ال أو.تي.في. فتيليتون سطوح بيروت انطلق بنسخة العام 2021، متحدياً الظروق الصعبة غير المسبوقة في تاريخ لبنان، ولنا عودة اليه في سياق نشرة الاخبار.

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