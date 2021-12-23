حمدان بعد لقائه السفير الروسي: أهمية الرؤية الحكيمة والحازمة لفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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التقى العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون والأخوة أعضاء الهيئة، سعادة سفير دولة روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف، في مقر السفارة الروسية في بيروت.



بعد اللقاء، أكد العميد مصطفى حمدان على أهمية الرؤية الحكيمة والحازمة، لفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مواجهة التحديات الدولية، وأهمها ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، والمحاولات المتهورة للإدارة الأميركية، في تهديد الأمن القومي الروسي، في الدول المحيطة بالاتحاد الروسي، وعلى الأخص في أوكرانيا، والسعي الدائم إلى الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب، وإشعال الفتن فيما بينها.



كما ثمن حمدان جدية الدور الروسي، في مساعدة الجمهورية العربية السورية، على مواجهة ما تبقّى من بؤر إرهابية، والتقدم باتجاه ترسيخ الاستقرار والسلام على أرض سورية.



شدد حمدان على دور روسيا الاتحادية في دعم الواقع اللبناني المأزوم، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، شاكراً سعادة السفير روداكوف على دوره الفعّال في تأمين المساعدات المختلفة، لصالح الدولة اللبنانية، وحرصه الدائم على الالتقاء مع كافة الأطراف اللبنانية السياسية والاجتماعية.



بدوره، أكد السفير الروسي ألكسندر روداكوف على أهمية الحوار، وتقريب وجهات النظر بين كافة اللبنانيين، من منطلق المسؤولية الوطنية، والسعي الدائم إلى الاستقرار والسلام الداخلي، من أجل الخروج من الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.