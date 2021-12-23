living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمدان بعد لقائه السفير الروسي: أهمية الرؤية الحكيمة والحازمة لفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

23
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون والأخوة أعضاء الهيئة، سعادة سفير دولة روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف، في مقر السفارة الروسية في بيروت.


بعد اللقاء، أكد العميد مصطفى حمدان على أهمية الرؤية الحكيمة والحازمة، لفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مواجهة التحديات الدولية، وأهمها ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، والمحاولات المتهورة للإدارة الأميركية، في تهديد الأمن القومي الروسي، في الدول المحيطة بالاتحاد الروسي، وعلى الأخص في أوكرانيا، والسعي الدائم إلى الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب، وإشعال الفتن فيما بينها.


كما ثمن حمدان جدية الدور الروسي، في مساعدة الجمهورية العربية السورية، على مواجهة ما تبقّى من بؤر إرهابية، والتقدم باتجاه ترسيخ الاستقرار والسلام على أرض سورية.


شدد حمدان على دور روسيا الاتحادية في دعم الواقع اللبناني المأزوم، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، شاكراً سعادة السفير روداكوف على دوره الفعّال في تأمين المساعدات المختلفة، لصالح الدولة اللبنانية، وحرصه الدائم على الالتقاء مع كافة الأطراف اللبنانية السياسية والاجتماعية.


بدوره، أكد السفير الروسي ألكسندر روداكوف على أهمية الحوار، وتقريب وجهات النظر بين كافة اللبنانيين، من منطلق المسؤولية الوطنية، والسعي الدائم إلى الاستقرار والسلام الداخلي، من أجل الخروج من الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout