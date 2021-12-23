بيان لتجمع المطاحن في لبنان حول استيراد القمح...ماذا جاء فيه؟

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وافق مصرف لبنان ظهر اليوم على فواتير استيراد القمح التي كانت متوقفة لديه، بعد الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة مع مصرف لبنان، والتي ادت الى صرف كل فواتير مبالغ دعم القمح للمطاحن التي كانت تنتظر تقييم كميات القمح المدعوم والارتفاع الملحوظ في اسعاره العالمية، مما سيمكن المطاحن من استيراد حاجاتها من القمح المدعوم لصناعة الخبز .



وقال تجمع المطاحن في لبنان في بيان "مصرف لبنان اوقف هذه الفواتير بسبب ارتفاع كلفتها بالمقارنة مع العام الماضي، علما ان اسعار القمع العالمية ارتفعت من ٢٧٠ الى ٤٠٠ دولار اميركي مما ضاعف فاتورة استيراد هذه المادة الاساسية وعليه ستعاود المطاحن تسليم الطحين المدعوم كالعادة وبصورة يومية".