الخارجية والمغتربين تأسف للحادث الذي حصل مع الكتيبة الإيرلندية...عدم قبول أي شكل من أشكال التعدّي على قوات اليونيفيل

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إثر الحادث الذي حصل مع الكتيبة الايرلندية التابعة لقوة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان يوم 22/12/2021، تواصل دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب للبحث بهذه المسألة.

وعلى ضوء هذا الإتّصال، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

تأسف وزارة الخارجية والمغتربين للحادث الذي حصل مع الكتيبة الإيرلندية في قوة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان. وبإنتظار التحقيقات حول هذه الحادثة، تؤكّد الوزارة عدم قبول أي شكل من أشكال التعدّي على قوات اليونيفيل، وتشدّد على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم.

وإذ تعرب الوزارة عن أسفها للمشاهد التي تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي، وتجدّد حرصها على سلامة اليونيفيل ولا سيّما الكتيبة الإيرلندية التي هي من القوات المستمرّة في الخدمة في جنوب لبنان منذ تأسيس اليونيفيل والتي لا تزال تلعب دورًا مهمًّا في حفظ أمن وإستقرار الجنوب اللبناني.

وفي هذا المجال، يثمّن لبنان دور اليونيفيل عامّةً، والكتيبة الإيرلندية خاصّةً، ويقدّر أبناؤه الدور الذي تلعبه هذه الكتيبة ضمن القوات الدولية. ويؤكّد على العلاقة الثنائية التي تربطه بايرلندا ويثمّن الجهود التي بذلتها لتجديد تفويض اليونيفيل في مجلس الأمن الدولي، ويستذكر دورها في تأمين دعم اليونيفيل للجيش اللبناني في إطار القرار 2591 (2021)، ويجدد في الختام التزام لبنان المستمر بالقرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار ١٧٠١.