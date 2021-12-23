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إحدى أخطر عصابات سرقة الأسلاك الكهربائية في البقاع بقبضة قوى الامن

23
DECEMBER
2021
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تمكنت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من إلقاء القبض على 3 متورطين بسرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامّة العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، بالجرم المشهود، في بلدة الرّوضة، وهم كل من:

ح. ح. (مواليد عام 1998، سوري)
ر. ن. (مواليد عام 2004، سوري)
ك. ط. (مواليد عام 2004، لبناني)، من أصحاب السوابق بالجرم ذاته.

وضبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في عمليات السرقة، و27 حبة "كبتاغون".

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذهم ما يفوق الـ 30 عملية سرقة طالت اسلاكًا كهربائية، من بلدات: قب الياس (أكثر من عملية)، زحلة، قُمل حزرتا، الفاعور، عميق، عانا، المنصورة، كفريا، جب جنين، مكسة، الروضة، طريق عام ضهر البيدر، كامد اللوز، غزّة، المرج، ديرزنون، ريّاق، تعلبايا، وذلك بالاشتراك مع آخرَين.

وايضا، بتاريخ 18-12-2021 وفي بلدة بر الياس، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة من توقيف أحد شركائهم، ويدعى: ع. ش. (مواليد عام 1996، سوري) كما تبيّن أنّ الموقوفَين السوريَين قد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف متورط خامس.

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