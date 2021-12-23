living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبي رميا: خلاص لبنان مع ولادة السيد المسيح حتمية

23
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقامت جمعية "الطاقة الشبابية للتنمية" yed ريسيتالا ميلاديا في كاتدرائية مار بطرس في جبيل، أحيته كارلا رميا والفرقة الموسيقية، برعاية عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، وحضور المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، نائب رئيس مؤسسة "ايدال" سيمون سعيد، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيسي بلديتي بلاط عبدو بطرس العتيق واهمج نزيه ابي سمعان، منسق الاقضية في "التيار الوطني الحر" طوني ابي يونس، ومنسق القضاء جيسكار لحود، الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة الطائرة ميشال ابي رميا، رئيس جمعية YED هاني عماد والاعضاء، خادم الرعية الخوري بطرس زيادة وفاعليات.

 

بعد كلمة الزميلة ستيفاني بو شلحا، أشار زيادة الى ان "أبواب رعية مار بطرس جبيل مفتوحة للجميع"، معتبرا أن شهادته "مجروحة بالمرتلين في هذا اليوم"، متمنيا ان "يدفق ربنا بنعمه علينا".

 

بدوره، أشار ابي رميا بكلمة زيادة مشيرا الى أنها "تختزن كل معاني الروحانيات"، وحيا جمعية "الطاقات الشبابية" لاقامتها هذا الريسيتال. وقال: "خلاص لبنان مع ولادة السيد المسيح حتمية، خصوصا وأننا ابناء الرجاء، لنعيد استنهاض أنفسنا ووطننا ومؤسساتنا، لنبني دولة قائمة على الحريات والمواطنة والعدالة والمساواة، ونستفيد من هذا التنوع في البلد ليكون عنصر بناء وتلاق، لنعيش بكرامة وحرية، وان شاء الله يكون مع الميلاد نهاية الحقبة الصعبة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout