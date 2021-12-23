أبي رميا: خلاص لبنان مع ولادة السيد المسيح حتمية

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أقامت جمعية "الطاقة الشبابية للتنمية" yed ريسيتالا ميلاديا في كاتدرائية مار بطرس في جبيل، أحيته كارلا رميا والفرقة الموسيقية، برعاية عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، وحضور المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، نائب رئيس مؤسسة "ايدال" سيمون سعيد، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيسي بلديتي بلاط عبدو بطرس العتيق واهمج نزيه ابي سمعان، منسق الاقضية في "التيار الوطني الحر" طوني ابي يونس، ومنسق القضاء جيسكار لحود، الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة الطائرة ميشال ابي رميا، رئيس جمعية YED هاني عماد والاعضاء، خادم الرعية الخوري بطرس زيادة وفاعليات.

بعد كلمة الزميلة ستيفاني بو شلحا، أشار زيادة الى ان "أبواب رعية مار بطرس جبيل مفتوحة للجميع"، معتبرا أن شهادته "مجروحة بالمرتلين في هذا اليوم"، متمنيا ان "يدفق ربنا بنعمه علينا".

بدوره، أشار ابي رميا بكلمة زيادة مشيرا الى أنها "تختزن كل معاني الروحانيات"، وحيا جمعية "الطاقات الشبابية" لاقامتها هذا الريسيتال. وقال: "خلاص لبنان مع ولادة السيد المسيح حتمية، خصوصا وأننا ابناء الرجاء، لنعيد استنهاض أنفسنا ووطننا ومؤسساتنا، لنبني دولة قائمة على الحريات والمواطنة والعدالة والمساواة، ونستفيد من هذا التنوع في البلد ليكون عنصر بناء وتلاق، لنعيش بكرامة وحرية، وان شاء الله يكون مع الميلاد نهاية الحقبة الصعبة".