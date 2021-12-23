تعميم لوزارة السياحة حول متابعة التدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا

A + A -

عطفاً على تعميم وزارة السياحة رقم 33 الصادر بتاريخ 6/12/2021 وبناء على مقررات اللجنة الوزارية لمتابعة التدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا التي انعقدت بتاريخ 1/12/2021، وحفاظا على السلامة العامة، تعمم وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كافة وجوب عرض النموذج المرفق ربطاً على مداخل المؤسسات السياحية كافة (مطاعم – مقاهي - ملاهي ليلية – فنادق – منتجعات سياحية – بيوت ضيافة - وكالات سياحة وسفر – وكالات تأجير سيارات).

كما تؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والقرارات الصادرة بهذا الشأن كافة، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة.

النموذج على الرابط التالي