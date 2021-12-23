سعر الانترنت... سيرتفع؟

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أكّد وزير الاتصالات جوني القرم أنّه "لا زيادة حتى الآن في أسعار خدمة الانترنت في لبنان، وهذه المسألة تحتاج إلى قرار مجلس وزراء".



القرم وفي حديث له لموقع "العهد الإخباري" أضاف، "نجري دراسات اليوم حتى يُبتّ في الموضوع ولا شيء محسومًا حتى الساعة".



وإعتبر أنّ، "ما حُكي عن احتمال تعرّض لبنان للانقطاع التامّ عن الانترنت كان مرتبطًا بالإعتماد الإضافي في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2021 لتغطية الإنفاق الإضافي والضروري لهيئة "أوجيرو" البالغ 350 مليار ليرة وهو أقرّ في آخر جلسة تشريعية انعقدت".