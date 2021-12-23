آلان عون من الشياح في حفل ميلادي: لا مكان لليأس في قلوبنا، وسنبقى نحتفل بعيد الميلاد على ارضنا جيلاً بعد جيل الى أبد الأبدين

A + A -

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أقامت هيئة قضاء بعبدا في التيّار الوطنيّ الحرّ حفلة للأولاد تخلّلها توزيع الهدايا بحضور النائب آلان عون وعقيلته ساره، رئيس بلدية الشياح السيّد ادمون غاريوس، مسؤول قطاع جبل لبنان الجنوبي وبيروت ٢ السيّد ربيع طرّاف، أعضاء مجلس القضاء السيدان ايلي نمنم وعبده كسرواني، منسقي الهيئات المحليّة في القضاء وبعض الرفاق.

وكانت كلمات للنائب آلان عون ومنسقّ هيئة قضاء بعبدا السيّد وليد المدوّر.



ومما قال النائب آلان عون: "نلتقي اليوم للإحتفال بعيد الميلاد في ظروف قاسية ولكن رغم ذلك، نتسلّح بالرجاء الذي هو في صلب إيماننا كمسيحيين وهو الذي يعطينا الأمل بالقيامة. ومن الشياح بالذات التي عاشت أقسى الظروف في الحرب، نجدّد عهدنا، أن هذه الأرض التي تمسكّ فيها أهلنا ودفعوا أغلى الأثمان للمحافظة عليها، سنبقى نحتفل بعيد الميلاد فيها وندقّ أجراس كنائسها جيلاً بعد جيل الى أبد الآبدين، دون أن ندع الاحباط يغلبنا أو اليأس يمتلك قلوبنا..."