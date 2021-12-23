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مخزومي زار الراعي معايدا : أمام الشعب خياران إما السماح ببقاء هذه السلطة وإما التغيير

23
DECEMBER
2021
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي النائب فؤاد المخزومي مهنئا بعيدي الميلاد ورأس السنة.


اثر اللقاء، تمنى مخزومي "للبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، أعيادا مجيدة"، وقال: "جئت اليوم لأتمنى لصاحب الغبطة أعيادا مجيدة، ولأتمنى للبنانيين عموما أياما أكثر استقرارا".

اضاف: "لا شك أن ما حصل يوم أمس هو انتصار للشعب اللبناني ولحق المغتربين بالتصويت لـ128 نائبا ضد الطبقة الفاسدة التي تحكمنا منذ اتفاق الطائف الى اليوم، وصحيح أننا فزنا بمعركة التصويت في الانتخابات المقبلة، لكن هذه سقطة كبيرة للقضاء وللطريقة التي تعاطى فيها مع الأمور، وكيف أنه لم يتم الاجتماع لممارسة الصلاحيات في ما يتعلق بالبت بالطعن المقدم، ولا يمكننا أن نبني بلدا تعاطى فيه الساسة بعمل القضاء".

 

واشار الى ان "الموضوع الأساسي الذي طرحته مع صاحب الغبطة هو الانتخابات النيابية المقبلة، فالدولار عام 2018 كان 1500 ليرة وأموال المودعين كانت موجودة ومحفوظة، والدواء والكهرباء والأدوية متوافرة. اليوم هذه الطبقة الفاسدة أخذت كل شيء، جنى عمرنا وتاريخنا ومستقبلنا".

وتابع: "أمام الشعب خياران اليوم، إما السماح لهم بالبقاء في السلطة والقضاء على مستقبل أولادنا وأحفادنا، وإما إحداث التغيير. فالانتخابات سوف تحصل قبل 21 أيار، لكن ما يهم أن يحدث الشعب تغييرا. فالطبقة السياسية خائفة من الانتخابات المقبلة، والقرار في يدكم أنتم، بين مجموعة تابعة لسلاح حزب الله غير الشرعي والتي تتدخل في القضاء وفي مؤسسات الدولة، وبين مجموعة الثورة والانتفاضة والسياديين".

وختم: "كل عام وأنتم بخير، وأتمنى أن تكون السنة المقبلة سنة خير علينا، فالشعب اللبناني يستحق حياة أفضل".

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