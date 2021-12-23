الرئيس عون عرض مع وزير الاقتصاد والوزير السابق قرداحي الاوضاع العامة

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الوزير سلام: لمست من المجتمع الدولي اجواء ايجابية وتحضيرات للمرحلة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

رئيس الجمهورية كرّم الشاعر طلال حيدر ومنحه وساماً تقديراً لعطاءاته الثقافية

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تناولت شؤوناً اقتصادية وثقافية، وتابع خلالها آخر المستجدات على هذه الصعد.

الوزير سلام

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام الذي هنّا رئيس الجمهورية بالاعياد المجيدة، واطّلع منه على عمل الوزارة والانشطة الرقابية التي تقوم بها، وخصوصاً في ما خص غلاء الاسعار وكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي.

كما وضع الوزير سلام رئيس الجمهورية في اجواء الزيارة التي قام بها الى جنيف والولايات المتحدة الاميركية، وما لمسه من جو ايجابي من المجتمع الدولي، يعوّل عليه اللبنانيون من اجل تحقيق نتائج يأملون ان تبدأ بالظهور في الربع الاول من السنة الجديدة.

ولفت الوزير سلام الى وجود حركة ايجابية في ما خص مسألة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في المرحلة الاولى، والتحضيرات لبحث المرحلة الثانية المتعلقة بخطة التعافي والنمو الذي سيبدأ الصندوق في البحث فيه مع بداية السنة. واشار من جهة ثانية الى انه تم بحث موضوع البطاقة التمويلية في ضوء التزام وزير الشؤون الاجتماعية بالعمل بها مع بداية شهر شباط المقبل، وبمفعول رجعي لمدة شهرين، مشيراً الى ان الرقابة الميدانية قد بدأت بالفعل.

الوزير السابق قرداحي

والتقى رئيس الجمهورية الوزير السابق جورج قرداحي الذي قدم له التهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة، وجرى عرض للاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات التي شهدتها الساحتان الاقليمية والدولية.

تكريم الشاعر حيدر

ثقافياً، كرّم الرئيس عون في قصر بعبدا، الشاعر طلال حيدر، تقديراً منه لعطاءاته الثقافية التي رفعت اسم لبنان عالياً. واقيم حفل التكريم في حضور اسرة الشاعر حيدر: زوجته السيدة درية الحاج سليمان وابنه الدكتور علي وولده ريان، ونقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف وشقيقه المحامي جوزف ابو شرف، والدكتور حارس سليمان حيدر، والسادة: علي عجاج عقيل، فادي قاسم سليمان، اسامة علي قاسم.

والقى المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد كلمة في بداية الحفل التكريمي جاء فيها:

" ايها الحضور الكريم،

"الشعراء في العالم قلّة... لأنّهم الوجود". هذا البوح المنسوب الى سقراط لا يزال وقعه الى يومنا بعد ألاف السنين. ولا يمكن الّا ان نستذكره في حضرة طلال حيدر. هو الطالع من القاب بعلبك، كم من مرّة ترّصع بقوافٍ منها ولها. هو المشاغب بين الفكر والايمان، خطيئته، على ما قيل عنه، هي الشعر، والشعر وحده حرية العقل ومدى القلب. هو الذي اختار الدهشة، اختارته لغتنا المحكية، سرّ حياةٍ محفوفة بالقصائد الجميلة التي استقرّت في العمق الإنساني، الى حين اطلقها الصوت الساحر للسيدة فيروز وصوت الكبير وديع الصافي، الى مارسيل خليفة وماجدة الرومي وجاهدة وهبي وأميمة الخليل وسواهم، فوصلت الى أبعد من القمر. فكان أن نظم "فرسان القمر" لفرقة كركلا، وغيرها من مسرحيات.

ايها الحضور الكريم،

في مجد الشعر، نظم طلال حيدر خصوصية الفرح، فكان في ما كتب وتناقلته ترجمات ايطالية واسبانية، لبناناً يخلق اللغة والشكل، وكل قصيدة تخلق لغتها معها. اليوم ولبنان يبحث في خضّم أزمات تطاوله وتهزّه، لا يمكن الاّ ان يكون طلال حيدر مكرّماً... لأن تكريمه هو من تكريم لبنان الحضور والاشعاع".

فيا ايها المحتفى به،

تقديرا لعطاءاتك في الشعر العَطِر، المتمرد بين الصوفية والحلم والحقيقة، من أجل لبنان وله، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منحك وسام الاستحقاق اللبناني ذو السعف الفضي." ومنح الرئيس عون الوسام الى الشاعر حيدر الذي قدّم اليه نسخة من كتابه، ثم القى كلمة بدأها باللغة العامية:

"فخامة الرئيس، مهما تشتد العواصف، ويجور الزمان، بتضلّك يا وطني صامد، بتضلّك لبنان."

واضاف: "في مقتبل العمر، يوم كنتم ضابطاً لسنوات خمس في بعلبك، سكنتم في قلبها قبل ان تسكنوا في قلب كل لبنان. ان الوسام الذي تتكرمون بمنحي اياه، هو وسام على صدر بعلبك التي جعلتني اساهم في نقل الثقافة اللبنانية الى الايطالية والاسبانية والفرنسية، وفي الطريق الى الصينية والانكليزية.

فخامة الرئيس، ان لبنان كان وسيبقى برعايتكم، ملتقى الحضارات والنافذة المفتوحة على العالم، ولو كره الكارهون. انتم يا فخامة الرئيس،، على الرغم من كل الازمات التي تواجهونها، صبر وحكمة وتضحية، لا يضيق بكم الوقت لتشجعوا الثقافة والفنون، لان لبنان كان وسيبقى كما قال قداسة البابا يوحنا بولس الثاني وطن الرسالة الذي يصدر الضوء الى العالم.

بعلبك تشكركم يا فخامة الرئيس، كوالد يحضن ابناءه اللبنانيين. عشتم وعاش لبنان".

ورد الرئيس عون بكلمة اشاد فيها بالشاعر الكبير وبعطاءاته وقال: "كلما منحنا وساماً لشخص مثلك نعتزّ به، نشعر انه من واجبنا تكريم رجال عظماء نقلوا الحضارة اللبنانية الى دول العالم، يستحقون احترام الجميع على الجهد الذي بذلوه لرفع اسم لبنان عالياً، وهذا الوسام هو تقدير صغير لعطاءاتك في حياتك المنتجة للوطن والشعر والثقافة".

وبعدها تم التقاط الصورة التذكارية.