بري.. وعيد الميلاد

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بمناسبة عيد الميلاد المجيد توجه، رئيس مجلس النواب نبيه بري من اللبنانيين عامة والطوائف المسيحية خاصة بأحر التهاني والأمنيات قائلاً: "ويبقى الميلاد في روحيته وقيمه دعوة دائمة للسلام على الأرض وإفشاءً للمسرة بين الناس ومحطة رسالية سماوية غيرت وجه الإنسانية وأرخت للبشرية تاريخاً جديداً بقيم المحبة والحرية والفداء والخلاص".



واضاف: "ولكي نستحق الميلاد ونعيشه عيداً دائماً مدعوون لإستلهام قيمه أملاً ورجاءً وبشارةً وتحرراً من الأنانية والأحقاد، بذلك نؤسس لميلاد لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية ."

وختم الرئيس بري: "لأرض الميلاد ...فلسطين للقدس معراج الانبياء والشهداء ...للأقصى لبيت لحم وكنيسة المهد و"المزود" الذي إحتضن رمز القيامة والفداء... هناك مع المقاومة والأكف القابضة على الحجر وعلى جمر القضية يكتمل الميلاد ميلاد الحرية والتحرير والعودة ...إنه "لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ" .