تخوّف من خطر وقوع لبنان في المحظور وانقطاع خدمة الإنترنت!

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تخوّف مصدر اقتصادي رفيع من خطر وقوع لبنان في المحظور وانقطاع خدمة الإنترنت.



وشرح أنّ الإنترنت هو عصب الاقتصاد اليوم، خاصّة في ظلّ الأزمة الحاليّة غير المسبوقة التي يمرّ بها لبنان. وتابع أنّ مجرّد فكرة انقطاع خدمة الإنترنت هي كابوس اقتصادي بكلّ معنى الكلمة، فكيف بالحريّ انقطاعها فعليّا كما يُحذَّر الآن؟ وشرح المصدر أن الانترنت يشكّل خدمة حيويّة واستراتيجيّة تعوّل عليها الشركات اللبنانيّة الصّغرى والمتوسّطة والكُبرى على حدّ سواء، لتُنتج وتتواصل مع الأسواق العالميّة، وبالأخصّ لكي تصدّر إنتاجها إلى الخارج.



وهذا الأمر ينطبق أيضا على كلّ المؤسسّات والشّركات العالميّة العاملة في لبنان، والتي لن يعود بمقدورها التواصل مع مقارّها العامّة في الخارج، والتي ستُقفل مكاتبها حُكما إذا ما انقطع الإنترنت. وختم المصدر بالتّحذير من أي انقطاع للإنترنت سوف يشكّل ضربة قاضية للاقتصاد الوطنيّ ولما تبقّى من شركات لبنانيّة تُصدّر خدماتها وإنتاجها إلى الأسواق العربيّة والعالميّة، وتُدخل العملات الصّعبة في هذا الوضع الصّعب.