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وفاة شقيق المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية

23
DECEMBER
2021
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غيب الموت ليل امس السيد جوزيف شلالا شقيق المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية رفيق شلالا.

 

وقد نعاه شلالا بالاتي:

 

اليوم اكتمل يُتمي !

 وداعا لمن كان لي اكثر من شقيق

وداعا لمن كان لي اكثر من رفيق

وداعا لمن تحمّل الكثير من اجلي

رافقني صغيرا

واحتضنني شاباً

وسهر من اجل راحتي

وظل حتى الساعات الاخيرة من حياته يرعى مسيرتي

وكم اتعبته واقلقته وجعلته يخاف عليّ…

بعد اليوم اي فراغ سيحّل في حياتي وقد انكسر جناحي !

اليوم … اكتمل يُتمي !!

 

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة في كنيسة الصعود - الضبيه.

تقبل التعازي اليوم الخميس في صالون كنيسة مار جرجس الرعائية في الضبيه من الثانية عشرة ظهرا حتى السادسة مساء، ويوم غد الجمعة قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة الصعود - الضبيه من العاشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء، ويوم الأحد 26 الحالي في كنيسة الصعود - الضبيه من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.

 

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