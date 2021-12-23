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نشاط ميلادي لهيئة قضاء بعبدا

23
DECEMBER
2021
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عمّانوئيل الله معنا، كنور يدخل ويبدِّد الظلام الحالك. 
 
حضور الله في وسط شعبه يمحو التعب والأحزان ويحّل الفرح. عندما ننظر اليكم أنتم الأولاد نرى عيونكم مشعّة كلّها أمل. أنتم المصابيح التي تضيء في هذه الأيام المظلمة. لا تفقدوا الرجاء! سوف نهتمّ بكم دائمًا لأنّ فيكم تكمن ولادة البلد. نصلّي في عيد ميلاد يسوع أن ينير الله الحكّام حتّى يكون عندهم أفكار سلام وعدالة.
 
بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أقامت هيئة قضاء بعبدا في التيّار الوطنيّ الحرّ حفلة للأولاد تخلّلها توزيع الهدايا بحضور النائب آلان عون، رئيس بلدية الشياح السيّد ادمون غاريوس، مسؤول قطاع جبل لبنان الجنوبي وبيروت ٢ السيّد ربيع طرّاف، عضوي مجلس القضاء السيدين ايلي نمنم وعبده كسرواني، منسّقي الهيئات المحليّة في القضاء وبعض الرفاق.
 
وكانت كلمات للنائب آلان عون ومنسقّ هيئة قضاء بعبدا السيّد وليد المدوّر.
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