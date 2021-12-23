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عناوين الصحف ليوم الخميس 23 كانون الأول 2021

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الأخبار: قوات صنعاء في قلب مأرب

بعد «لا قرار» المجلس الدستوري: قطيعة بين عون وحزب الله؟
سوزان الحاج «تُعاقَب» بترقيتها إلى رتبة عقيد!

 

 


نداء الوطن: عون يضغط على ميقاتي... وباسيل يدرس خياراته "على الأرض وفي المجلس"
قائد الجيش ينبّه من "الفوضى": لن نسمح بتكرار الـ1975

 

 

 

الديار: غوتيريش أحبط «خصوم» حزب الله : «العين بصيرة واليد قصيرة» !
تكبير بري لحجم المقايضة أفسد «الطبخة»... وعون الى المواجهة درّ
واشنطن على خط الضغوط : الحكومة مُقابل المجلس لتمرير <الترسيم» ؟

 

 

 

البناء: واشنطن للتفاوض مع موسكو… وفيينا عائدة هذا الأسبوع… وسوليفان يمهد في تل أبيب / عون لن يوقع مراسيم جوالة… وتساؤلات حول الدورة الاستثنائية / شقرا تنتفض بوجه محاولات توسيع دوراليونيفيل وتركيب كاميرات /

 

 

 

اللواء: تكتل باسيل يرمي الكرة إلى المجلس وبري يعيدها بانتظار مرسوم العقد الاستثنائي
عون يطعن بتشكيلات قوى الأمن.. ومذكرة من رؤساء جمهورية وحكومة لغوتيريس تطالب بالقرارات الدولية

 

 

 


النهار: الاهتزاز الأكبر بين "الحليفين" يعمّق الأزمة

 

 



الجمهورية: لا تفاهمات... ومخاوف على الانتخابات

 

 

 

l'orient le jour: Bassil pris au piège de son alliance avec le Hezbollah

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