عناوين الصحف ليوم الخميس 23 كانون الأول 2021

الأخبار: قوات صنعاء في قلب مأرب
بعد «لا قرار» المجلس الدستوري: قطيعة بين عون وحزب الله؟
سوزان الحاج «تُعاقَب» بترقيتها إلى رتبة عقيد!
نداء الوطن: عون يضغط على ميقاتي... وباسيل يدرس خياراته "على الأرض وفي المجلس"
قائد الجيش ينبّه من "الفوضى": لن نسمح بتكرار الـ1975
الديار: غوتيريش أحبط «خصوم» حزب الله : «العين بصيرة واليد قصيرة» !
تكبير بري لحجم المقايضة أفسد «الطبخة»... وعون الى المواجهة درّ
واشنطن على خط الضغوط : الحكومة مُقابل المجلس لتمرير <الترسيم» ؟
البناء: واشنطن للتفاوض مع موسكو… وفيينا عائدة هذا الأسبوع… وسوليفان يمهد في تل أبيب / عون لن يوقع مراسيم جوالة… وتساؤلات حول الدورة الاستثنائية / شقرا تنتفض بوجه محاولات توسيع دوراليونيفيل وتركيب كاميرات /
اللواء: تكتل باسيل يرمي الكرة إلى المجلس وبري يعيدها بانتظار مرسوم العقد الاستثنائي
عون يطعن بتشكيلات قوى الأمن.. ومذكرة من رؤساء جمهورية وحكومة لغوتيريس تطالب بالقرارات الدولية
النهار: الاهتزاز الأكبر بين "الحليفين" يعمّق الأزمة
الجمهورية: لا تفاهمات... ومخاوف على الانتخابات
l'orient le jour: Bassil pris au piège de son alliance avec le Hezbollah