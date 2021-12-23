أسرار الصحف ليوم الخميس 23 كانون الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر احصائية أن تصويت المغتربين في دوائر الانتخابات كالمقيمين سيشمل حوالى 100 ألف ناخب، بسبب تباعد المسافات التي يفترض بالناخبين قطعها للتصويت، وأن توازنات الانتخابات الماضية ستحكم 80 في المئة منها، بينما 20 ألف صوت ستتوزع على 15 دائرة لن تؤثر في الشكل الذي يتم تداوله.

خفايا

توقعت مصادر يمنية تصاعداً في المواجهات على الجبهات العسكرية ونقلات نوعية في الهجوم على مأرب وعبر الحدود البرية السعودية، ولم تستبعد تطوراً جديداً في استهدافات الصواريخ البالستية والطائرات اليمنية المسيرة في منطقة الخليج.

نداء الوطن: خفايا

يتردد أن وزير الاتصالات يسعى لتمرير مستحقات شركة باورتاك من خلال دفع 30 % من قيمة العقد بالدولار الفريش بالتفاهم مع بعض اعضاء مجلس ادارة تاتش علماً أن الوزير السابق كان قد عرض على الشركة 20 % فقط من الدولار الفريش.

بعض المؤسسات العامة والبلديات لم تصرح عن الفروقات الايجابية التي حققتها من خلال سحب أموال نقدية من حساباتها في مصرف لبنان على أساس سعر الصرف وفقاً لمنصة “Sayrafa”، لتقوم بعدها ببيع تلك الدولارات وفقاً لسعر الدولار في السوق الموازية، مما رتب فوارق إيجابية بحدود /‏/‏4,000 ل.ل/‏/‏ للدولار الواحد.



اللواء: أسرار

همس

يهتم ملحقون بمعلومات سرّبت عن دور خفيّ لجهة دولية، ساهمت في إحباط صفقة - التسوية، قبل ساعات من قرار سلطة قضائية.



غمز

لوحظ أن طموحات الوزراء التقنين، لا تقتصر على البرامج في وزاراتهم، بل تهدف إلى خدمة التزاماتهم، تجاه من رشّحهم في الداخل أو الخارج..



لغز

تحول عوائق دستورية، دون منع إقالة موظفين كبار، بقرار من مجلس الوزراء، لأسباب تتعلق بطبيعة المناصب التي يشغلونها، ما لم تكن الأسباب بالغة الثبوتية والقوة..