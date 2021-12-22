عباس الحاج حسن: لبنان بحاجة إلى عمل كبير حتى يصل إلى الاكتفاء الذاتي في ​القطاع الزراعي

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ذكر وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، أن لبنان بحاجة إلى عمل كبير، حتى يصل إلى الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي، مشددًا على “ضرورة توسيع الرقعة الزراعية المروية في لبنان، واستدامة العمل الزراعي، وتوجيه المزارع من خلال رزنامة زراعية داخلية، والأهم هو خلق أسواق منافسة للمنتجات اللبنانية”.

ولفت، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أن “القدرة التنافسية في لبنان، هي أساس استمرار القطاع الزراعي، الذي كان مهمشًا طيلة أربعين عامًا إلى اليوم، ولم تكن الدولة مؤمنة بأن القطاع الزراعي مهم”.

وأكد الحاج حسن، أن “عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة أدى إلى الإجحاف بحق القطاع الزراعي، وهو ما أدفع ثمنه اليوم كوزير زراعة، لا لشيء سوى أن المقولة في السابق كانت تؤكد، أن لبنان بلد سياحي بامتياز وجنة مصرفية، ولكن في هذا التوقيت الذي اهتز فيه الأمن لم يعد هناك أي سائح، ما عدا بعض السياح العرب وبعض اللبنانيين في الصيف وموسم الأعياد”.