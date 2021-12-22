الجيش: توقيف سوري بعرسال لانتمائه لتنظيمات إرهابية ومواطن وزوجته بقاعا لوجود مذكرات توقيف بحقهما

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أفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان بأن "مديرية المخابرات أحالت على النيابة العامة العسكرية السوري (د.ع) بعد توقيفه في بلدة عرسال- البقاع، لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية وتزعمه مجموعة شاركت في القتال ضد الجيش. وقد دخل لبنان خلسة، مستخدما في تنقلاته هوية تعود إلى صهره السوري (أ.ح)، بعد أن أُشيع خبر وفاته في سوريا. أُجريت فحوص الحمض النووي وثبتت هويته الأصلية".

وأوضحت في بيان آخر أنه "بتاريخ 22/12/2021، وبعد عملية رصد وتعقب من قبل مديرية المخابرات، أوقفت قوة من الجيش، تؤازرها دورية من المديرية المذكورة، المواطن (ح.د) وزوجته (ص.ن.د) عند حاجز حربتا - البقاع، وذلك لوجود مذكرات توقيف صادرة في حقهما، ولإقدام الزوج على إطلاق النار بتاريخ 19/12/2021 باتجاه أحد المواطنين في بلدة معالي- الهرمل، مما أدى إلى مقتله. ضبط في حوزة الموقوفة مسدس حربي وذخيرة عائدة له. بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".