ميقاتي يدعو لتطبيق الاجراءات الوقائية: التحصن باللقاحات أكثر من ضرورة

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دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا"، طالباً من الاجهزة الأمنية على اختلافها عدم التهاون في هذا الأمر ضمن الإمكانات المتاحة.

وفي خلال ترؤسه جانبا من إجتماع عُقد في السراي الكبير للجنة الصحية المكلفة متابعة تطبيق الإجراءات ضد تفشي فيروس الكوروتا ومتحوراته، أكد أهمية تشدد الجهات المعنية، الامنية والصحية والادارية، في تطبيق الإجراءات الوقائية التي تصدر عن اللجنة تباعاً.

وشدد على ضرورة التلقيح لكافة الفئات العمرية، لأن التحصن باللقاحات هو اكثر من ضرورة، تحسباً من ارتفاع عدد الاصابات خلال فترة الأعياد، علما ان الاحصاءات تشير الى أن 85 في المئة من المرضى المصابين الذين إحتاجوا لدخول المستسفى هم من غير الملقحين، بحسب ميقاتي.

وإعتبر رئيس مجلس الوزراء أن علينا المباشرة والانخراط بالانتظام الذي يبدأ مع أبسط المعايير وهي ارتداء الكمامات، خصوصا مع تقارير واردة من منظمة الصحة العالمية تشير الى توقع انتشار كبير ومتزايد للفيروس.

وعن العودة الى المدارس بعد انتهاء العطلة، أكد ضرورة أن يتم تلقيح الأساتذة والإداريين والطلاب على السواء من أجل الوصول الى مناعة كاملة في القطاع التربوي.

أما في موضوع القطاع السياحي، فأشار الى "أن التشدد من قبل إدارات المطاعم وأماكن السهر ضروري جدا خصوصا أن الجهات المعنية بمتابعة تطبيق الإجراءات في هذا القطاع تملك كامل الصلاحيات من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بحق المؤسسات السياحية المخالفة حتى لو كان القرار هو الختم بالشمع الأحمر".