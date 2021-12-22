living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميقاتي يدعو لتطبيق الاجراءات الوقائية: التحصن باللقاحات أكثر من ضرورة

22
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا"، طالباً من الاجهزة الأمنية على اختلافها عدم التهاون في هذا الأمر ضمن الإمكانات المتاحة.

وفي خلال ترؤسه جانبا من إجتماع عُقد في السراي الكبير للجنة الصحية المكلفة متابعة تطبيق الإجراءات ضد تفشي فيروس الكوروتا ومتحوراته، أكد أهمية تشدد الجهات المعنية، الامنية والصحية والادارية، في تطبيق الإجراءات الوقائية التي تصدر عن اللجنة تباعاً.

وشدد على ضرورة التلقيح لكافة الفئات العمرية، لأن التحصن باللقاحات هو اكثر من ضرورة، تحسباً من ارتفاع عدد الاصابات خلال فترة الأعياد، علما ان الاحصاءات تشير الى أن 85 في المئة من المرضى المصابين الذين إحتاجوا لدخول المستسفى هم من غير الملقحين، بحسب ميقاتي.

وإعتبر رئيس مجلس الوزراء أن علينا المباشرة والانخراط بالانتظام الذي يبدأ مع أبسط المعايير وهي ارتداء الكمامات، خصوصا مع تقارير واردة من منظمة الصحة العالمية تشير الى توقع انتشار كبير ومتزايد للفيروس.

وعن العودة الى المدارس بعد انتهاء العطلة، أكد ضرورة أن يتم تلقيح الأساتذة والإداريين والطلاب على السواء من أجل الوصول الى مناعة كاملة في القطاع التربوي.

أما في موضوع القطاع السياحي، فأشار الى "أن التشدد من قبل إدارات المطاعم وأماكن السهر ضروري جدا خصوصا أن الجهات المعنية بمتابعة تطبيق الإجراءات في هذا القطاع تملك كامل الصلاحيات من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بحق المؤسسات السياحية المخالفة حتى لو كان القرار هو الختم بالشمع الأحمر".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout