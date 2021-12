غداً: 12 حالة إنسانية تُبكي الحجر.. و حياتهم متوقفة على مشاركتكم في "تليتون سطوح بيروت"

A + A -

بالرغم من الظروف الإقتصادية الجامحة، والأوضاع السياسية المتوترة، أبت جمعية "سطوح بيروت" إلا أن تستمرّ في نضالها المعهود، وقرّرت أن تطلق للعام التاسع على التوالي "تليتون سطوح بيروت" متحدية كل العقبات، والصعوبات.

فمنذ الأول من شهر كانون الأول 2021، كشفت مؤسِّسة ورئيسة جمعية "سطوح بيروت" الإعلامية داليا داغر، عن أنّ التليتون سيُقام عبر شاشة الـOTV يوم الخميس في 23 من الشهر الجاري، بدءا من الساعة الخامسة بعد الظهر، إلى حين إستكمال هدف التيليون لهذا العام وهو جمع مبلغ من المال وقدره 550 ألف دولار.

لا يخفى أنّ التحدي الذي يواجهه "تليتون سطوح بيروت" لهذا العام أصعب بكثير مما كان عليه في السنوات الأخرى، بسبب الأزمات الإقتصادية، وتغطية التكاليف التي لم تعد تتعلق بتحسين نوعية الحياة، بل في إنقاذ الأرواح. لذلك سيُخصّص تليتون 2021 للإهتمام بالحالات المرضية بالدرجة الأولى، خصوصا وأنّ أغلب العمليات الجراحية تحصل اليوم بالدولار الأميركي، وهذا يرتّب أعباء كبيرة على المرضى، وعلى عائلاتهم، ناهيك عن الطلب الكبير على فرق الضمان، وفرق العمليات الجراحية الطارئة التي من شأنها أن تنقذ حياة المرضى.

ويتطلّع "تيليتون سطوح بيروت" الى المشاركة الكثيفة في التبرعات خصوصا من الإنتشار اللبناني في الخارج، الذي لطالما شكّل رافعة في إنجاز أهداف الجمعية، فكيف لا والحالات الإنسانية التي سنعرضها تاليا وعائلاتها وضعت كل آمالها في جمعية "سطوح بيروت" وتليتون 2021.

الحالة الاولى: عمر محمد المولى

عمر محمد المولى، طفل يبلغ من العمر 7 سنوات وهو من منطقة عكار. يعاني عمر منذ أشهر من سرطان في المعدة. تدهورت حالة الطفل الصحية بسرعة، فبدأ المرض بالإنتشار في جسمه في غضون أشهر قليلة.

يحتاج عمر اليوم لعلاج صعب وقاس يتطلب منه البقاء أياما وأسابيع في المستشفى. والد عمر كان يعمل كسائق تاكسي، إلاّ انه قام ببيع سيارة الأجرة لتأمين العلاج لإبنه، في حين أن والدته عاطلة عن العمل. ويتطلب علاج عمر مبالغ كبيرة ليستعيد صحته وعافيته، تتخطى الـ 20,000$، في حين أنّ حالة العائلة يرثى لها، فوالدي عمر غير قادرين حتى على تأمين أجرة الطريق للوصول إلى المستشفى والعودة إلى المنزل.

الحالة الثانية: نغم الندى

نغم الندى، طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من منطقة الضنية شمال لبنان. تعاني الطفلة من سرطان الدم Leukimia منذ اشهر وحالتها صعبة للغاية، فمناعتها ضعيفة للغاية، وتحتاج لعلاج طويل يمتد لسنتين. وتحتاج نغم اسبوعيا إلى دخول المستشفى مرة واحدة، أما عن تكاليف العلاج، فتتخطى الـ10000$ في السنة الواحدة، يعني ما يعادل الـ20000 دولار، في حين أن وضع العائلة صعب للغاية: فوالدي نغم عاطلين عن العمل، حتى وان والدتها عمدت إلى بيع كل الذهب التي تملكه لتأمين العلاج لإبنتها.

الحالة الثالثة: بيتر جاك

بيتر جاك شاب يبلغ من العمر 19 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعيش في دير راهبات الام تيريزا الطفل يسوع في منطقة بشري، ويهتم به المتطوعان في الدير: ايلي ودارين.

يعاني بيتر من عمر الـ12 عاما من مرض السرطان، وتعذب كثيرا حتى اعلن الطبيب شفاءه من المرض، لفترة قليلة. عاود بيتر المرض بعد شهرين من الراحة فقط، حيث اكتشف ايلي ودارين ان ابنهما "بالانسانية" مريض للمرة الثانية بمرض سرطان الدم (لوكيميا).

بيتر جاك اليوم بحاجة لعلاج مكلف حيث أن الابر التي يتطلبها العلاج تباع بكلفة عالية جدا. وفي المحصلة، فإنّ تكلفة علاج بيتر جاك تتطلب 35,000$.

إيلي ودارين غير قادران اليوم على مساعدة بيتر جاك، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، وكون دارين عاطلة اليوم عن العمل.



الحالة الرابعة: جولي بشير

جولي بشير، اسم لمع في السنوات الماضية بعد ان انتصرت على المرض مرتين. فجولي، ابنة الـ16 عاما اليوم، عانت منذ صغرها، في عمر الـ9 سنوات، من مرض السرطان lymphoma. تعذبت كثيرا ثم انتصرت بعد علاج طويل. إلاّ انّ الخبيث عاودها منذ سنة ونصف تقريبا وكان اصعب. فحصلت جولي على علاج قاص وصعب، إضافة إلى عملية لزراعة نخاع العظم لتنتصر مرة جديدة.

Telethon – سطوح بيروت رافق جولي العام الماضي، وساعدنا الشابة وعائلتها على تأمين المبلغ المطلوب للشفاء وهذا ما حصل. شفيت جولي للمرة الثانية، وكانت الصدمة منذ أشهر، حين عاودها المرض للمرة الثالثة.

جولي اليوم بحاجة لعملية جديدة لزراعة نخاع العظم، وتكلفة عمليتها تتخطى 45,000$، كما وتحتاج جولي لعلاج طويل وصعب للقضاء على المرض مرّة جديدة.

عائلة جولي تعذبت كثيرا وهي غير قادرة في ظل الاوضاع الصعبة على تأمين المبالغ الخيالية التي يتطلبها علاج ابنتها، فهي اليوم بحاجة لمد يد المساعدة للبقاء على قيد الحياة.

الحالة الخامسة: عفيف فلاح

عفيف فلاح رب عائلة يبلغ من العمر ٥٤ عاما، يعاني من سرطان في المعدة والرأس، وهو أب لشاب وفتاة.

يحتاج عفيف لعلاج طويل وقاس، وبقاؤه في المستشفى لأسابيع يكلف الكثير. عفيف اليوم بحاجة لعملية زرع البذور، وتكلفة العلاج تتطلب 45,000$.

الحالة السادسة: شربل معوض

شربل معوض طفل يبلغ من العمر ١١ عامًا يعاني من مرض الـhemihypertrophy. شربل بحاجة لعملية مستعجلة في القدم والمبلغ المطلوب للعملية هو 3,500$. وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة لم تستطع عائلة شربل تأمين المبلغ المطلوب.

الحالة السابعة: ماري عبد النور سودير

السيدة ماري عبد النور سودير تبلغ من العمر ٦٩ عامًا ، تعاني من أمراض القلب. هي أرملة وتسكن في منطقة الزلقا، ويهتم بها ابنها الوحيد.

ماري اليوم بحاجة لعملية قلب دقيقة جدا تعرف بالـTIVA والمبلغ المطلوب لإتمام العملية 25,000$.

الحالة الثامنة: علاء عمري

علاء عمري يبلغ من العمر ٣٨ عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة. وهو بحاجة لكرسي كهربائي ليتمكن من تأمين حاجياته وعدم الاتكال على أحد وعيش حياة شبه طبيعية.

علا بحاجة لكرسي كهربائي يصل سعرها الى حوالي الـ35000$.

الحالة التاسعة: ايلي دحدوح

ايلي دحدوح من ذوي الاحتياجات الخاصة، يبلغ من العمر 54 عاما، ويعاني من ضعف في البصر ولا معيل له.

وبسبب خطأ طبي، يعاني ايلي اليوم من إلتهاب شديد في جلدة البطن؛ فهو بحاجة لعملية سريعة لعدم خروج المصران من جسمه. وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لم يتمكن ايلي من دفع المبلغ المطلوب للعملية، وتكلفتها ما يعادل الـ40,000$.

الحالة العاشرة: أنطوني نجّار

أنطوني نجّار يبلغ من العمر ٢٢ عاما. يعاني من مشاكل صحية وهي ضعف في شرايين القلب منذ الولادة.

أنطوني اليوم يعمل قلبه فقط بنسبة ٣٥%، وهو بحاجة لعملية زرع قلب.

تكلفة العملية تصل إلى 720,000$، وحالة العائلة الإجتماعية سيئة، مما دفع بأنطوني وشقيقته إلى ترك الدراسة لإعالة العائلة.

الحالة 11: مريم قاسم مسلماني

Telethon- سطوح بيروت رافق العام الماضي الطفلة مريم قاسم مسلماني وتم تأمين المبلغ المطلوب للشفاء، ولكن بسبب غياب وعدم توفر الدواء في الصيدليات فقد تراجع وضعها الصحيّ.

الطفلة مريم تبلغ من العمر 8 سنوات تسكن في منطقة الفاكهة، ولكن اليوم تعاني من ضعف في النمو وأصيبت مؤخرا بسرطان Lymphoma.

مريم تحتاج لعلاج أسبوعي للتغلب على المرض. والدها عاطل عن العمل ووالدتها مريضة؛ فحالة العائلة يرثى لها لدرجة عدم قدرتها على تأمين حفاضات لمريم ولا المازوت للتدفئة. أمّا علاجها فيتخطى 12,000$.

الحالة 12: زينب عامر عبد الجواد

زينب طفلة في الخامسة من عمرها، تعاني من عدّة حالات مرضية. والدتها لا تفارقها؛ لذلك فهي غير قادرة على العمل ومغادرة المنزل. الأب هجرهم، وهم يعيشون في ظروف سيئة وليس لديهم أي دعم مادي أو مدخول.

تعاني الطفلة من ضعف نمو جسدي، وصعوبة في النطق وكهرباء بالرأس. تحتاج زينب الى علاج دائم ومتابعة للتمكن من العيش ومقاومة مرضها، وتتخطى متابعة العلاج الـ12,000$.

For your donations to Telethon Stouh Beirut 2021: للتبرع:

– Visit: Www.stouhbeirut.org

– Money transfer through any of OMT branches all over Lebanon (Receiver name: STOUH BEIRUT)

– Creditbank:

Swift: CBCBLBBE

‏LBP: IBAN LB86 0103 0012 1002 8590 2712 2001

‏USD: IBAN LB85 0103 0012 1012 8590 2712 2004

Beneficiary: 3a Stouh Beirut

– BLOM Bank

swift: BLOMLBBX

LBP: IBAN LB56 0014 0000 3201 3042 3016 2619

USD: IBAN LB91 0014 0000 3202 3042 3016 2618

Beneficiary: 3a Stouh Beirut