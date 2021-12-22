السفيرة الايطالية قلدت المهندس الإيطالي واللبناني ويليام صوايا وسام النجمة الإيطالية من رتبة "فارس"

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قلّدت السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري في مقر السفارة الإيطالية في بيروت، المهندس الإيطالي واللبناني ويليام صوايا وسام النجمة الإيطالية من رتبة "فارس" لمساهمته المهمة في تعزيز الروابط الثقافية والفنية والاقتصادية بين لبنان وإيطاليا.

ومنذ منتصف السبعينيات ولأكثر من أربعين عامًا، ساهم المهندس المعماري صوايا في النجاح الدولي الذي حققه مكتب التصميم الشهير في ميلانو "صوايا وموروني"، مما عزز بشكل حاسم أوجه التآزر بين مدرستي التصميم الإيطالية واللبنانية، وجعل من صوايا مرجعًا للتصميم والهندسة المعمارية المعاصرة في أوروبا وحول العالم.