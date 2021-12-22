الحاج حسن بحث مع وزيري الزارعة والتجارة والصناعة المصريَين في آليات تطوير القطاع الزراعي

A + A -

عقد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن سلسلة لقاءات وزارية خلال زيارته الى مصر استهلها بإجتماع جمعه مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في مقر وزارة الزراعة المصرية، حيث تم التباحث في شؤون تصدير المنتجات الزراعية من وإلى لبنان وسبل تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

كما بحث المجتمعون في حل المعوقات التي واجهها القطاع الزراعي وتعزيز الشراكة بين الدولتين وتأمين الدعم الكامل لعمليات التبادل الزراعي في الخبرات والمنتوجات.

وفي هذا الاطار، شدد الوزير الحاج على "استثمار كل ثانية من الزيارة من أجل دعم الشراكة بين الجمهورية اللبنانية و جمهورية مصر العربية، وبشكل مباشر في القطاع الزراعي الذي سوف يصبح من أهم دعائم الإقتصاد اللبناني". ولفت الى أن "الدولة اللبنانية تدعم التوجه نحو تطوير الانتاج الزراعي"، مؤكدا "الاستمرار في صنع الفرص الذي ستؤدي حتما إلى نجاح الخطة الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الزراعة اللبنانية التي تمتلك كوادر زراعية استثنائية سيتمكنون من احداث فرق كبير في القطاع بكل تفاصيله".



وقد جال خبراء من وزارتي الزراعة اللبنانية والمصرية على مزارع ضخمة ومعامل توضيب المنتوجات الزراعية المصرية التي تتمتع بمواصفات عالمية وآلاف الهكتارات المزروعة بالليمون والفريز، التي يتم زراعتها خصيصا من أجل تصديرها إلى الخارج.



وعقد الوزير الحاج حسن والوفد المرافق اجتماعا تنسيقيا تجاريا مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، وفريق عمل الوزارة، وتم البحث في تطوير آليات التبادل التجاري في القطاع الزراعي عبر اعتماد مواصفات ومعايير الجودة العالمية وتأمين الرقابة على الصادرات والعمل على إلتزام التجار بها، وتم البحث أيضا في سبل تطوير منصات من أجل تسهيل عمليات التبادل التجاري على المستوى الزراعي بين البلدين.