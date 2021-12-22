حميه بحث مع وفد من شركة تالغو الاسبانية موضوع سكك الحديد

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم، وفدا من شركة "تالغو" الاسبانية المخصص لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا، ضم الملحق التجاري في السفارة الاسبانية لوي مايورال غبالدون، المدير الاقليمي محمد خضرا، مسؤول تطوير الاعمال راجي اده وممثل الشركة في لبنان جان كلود الراعي، بحضور رئيس مجلس ادارة مصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد نصر.



وتناول اللقاء الاعمال التي تقوم بها الشركة في مجال النقل العام وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معايير لتقنيات مبتكرة صديقة للبيئة، وصناعة قطارات السكك الحديدية، وتشييد أسرع قطارات وأنظمة مترو فائقة السرعة في العالم.



وعرض حميه مسارات شبكات خطوط النقل لسكة الحديد الموجودة حاليا، مبديا استعداده "للسير بأي مشروع يكون مناسبا للواقع اللبناني عبر ال BOT"، مشيرا الى أن "أي تصور ستعده الشركة لا بد ان يلحظ الدور الاستراتيجي لمرافق لبنان وتحديدا مرفأ بيروت وربطه بشبكة من سكك الحديد تنطلق منه الى الحدود السورية، وكذلك الى طرابلس والجنوب".



وأكد انفتاحه على "أي مشروع مع الجهات الاوروبية لما فيه مصلحة لبنان ضمن اطار السيادة الوطنية".



وقدم الوفد المشاريع التي نفذت في عدة دول، منها توريد القطار السريع في المملكة العربية السعودية، ومصر - اسوان - اسكندرية - الولايات المتحدة الاميركية - روسيا، الدانمارك، ألمانيا، إسبانيا، كازاخستان، اوزبكستان.