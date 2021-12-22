بالصورة تجميد مفعول تراخيص الاسلحة

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صدر عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم، قرار قضى بتجميد مفعول تراخيص الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من 23/12/2021، الساعة صفر وحتى 2/1/ 2022 ضمنا.

وتضمن القرار استثناء لتراخيص: صفة غرفة عسكرية، وحمل الاسلحة( صفة ديبلوماسية ورسمية وخاصة)، لافتا الى ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخاصة الملاحقة القانونية".

صدر عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم، قرار قضى بتجميد مفعول تراخيص الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من 23/12/2021، الساعة صفر وحتى 2/1/ 2022 ضمنا.

وتضمن القرار استثناء لتراخيص: صفة غرفة عسكرية، وحمل الاسلحة( صفة ديبلوماسية ورسمية وخاصة)، لافتا الى ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخاصة الملاحقة القانونية".