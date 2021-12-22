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هكذا سيكون طقس الايام المقبلة!

22
DECEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وامطار متفرقة تشتد فترة بعض الظهر، مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية واحتمال حدوث برق ورعد . تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر و مافوق، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الجمعة، حيث ينحسر تدريجيا اعتبارا من الظهر.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية)


- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع امطار متفرقة تشتد احيانا ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر و مافوق وتلامس 1300 خلال الليل، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات .

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وامطار متفرقة تشتد فترة بعض الظهر،ىمع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية واحتمال حدوث برق ورعد . تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر و مافوق، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات .

الجمعة: غائم إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار محلية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق في الفترة الصباحية، على ان تنحسر الامطار تدريجيا اعتبارا من الظهر حيث يتحول الى غائم جزئيا ويستمر تكون الضباب على المرتفعات. يحذر من خطر الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، بينما تبقى متدنية خلال الليل بسبب الرياح الشمالية. يحذر من خطر الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1500 متر خلال الليل وفيةساعات الصباح الاولى.

- الحرارة على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 3 الى 9 درجات، في الداخل من 4 الى 8 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 45 كلم/س
- الانقشاع: متوسط، يسوء على الجبال بسبب الضباب
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,39
- ساعة غروب الشمس: 16,34

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