الوطن السورية: «السورية للطيران» تسيّر 6 رحلات إضافية إلى دبي

A + A -

الوطن السورية: أكد المدير التجاري في مؤسسة الطيران العربية السورية لؤي حسن أنه سيتم تسيير ست رحلات جوية إضافية من دمشق إلى دبي بمناسبة قرب أعياد الميلاد ورأس السنة وتلبية لطلبات المسافرين المتزايدة، كاشفاً أن المؤسسة في ضوء الطلب المتزايد على الرحلات تقوم حالياً بدراسة تسيير رحلتين إضافيتين إلى موسكو وذلك وفقاً لنسبة الامتلاء إضافة للرحلة الوحيدة التي تسيرها حالياً أسبوعياً كل يوم أحد إلى موسكو.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح حسن أن الرحلات الإضافية إلى دبي موزعة خلال الفترة الممتدة من يوم أمس الثلاثاء 21 إلى 31 من الشهر الجاري وأن سعة الطائرة نحو 300 راكب، إضافة للرحلات النظامية اليومية الروتينية التي تسيرها الشركة إلى دبي عدا يوم الأحد.

وأعلنت مؤسسة الطيران العربية السورية أمس عن تسيير رحلات إضافية من دمشق إلى دبي إضافة للرحلات المعتمدة سابقاً.

واستأنفت وزارة النقل الرحلات المباشرة بين دمشق وكل من دبي والشارقة في دولة الإمارات بدءاً من 20 حزيران الفائت.