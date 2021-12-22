عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 كانون الأول 2021

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الأخبار: نهاية مجلس غير شجاع

بدّد 18 مليار دولار فيما حاجة لبنان للنهوض 15 ملياراً | سلامة: لنعد إلى النموذج - الكارثة!

«مجهولون» يدقّقون في داتا المدارس والثانويات الرسمية



الديار: سقوط مدوٍّ للتسوية يمهد لمرحلة جديدة من التصعيد

«لا قرار» المجلس الدستوري يغضب باسيل: ما حصل تم بقرار من الثنائي الشيعي

«الأكثر فقرا» يقبضون الدفعة الأولى في آذار وبالدولار



نداء الوطن: برّي لـ"نداء الوطن" عن كلام باسيل: لا تعليق "أش ما حكى"

المنظومة تتخلخل: "مدافع بعبدا" على "مار مخايل"!



اللواء: انهيار صفقة المراحل الـ6 وباسيل يتوعَّد: مترتبات لإسقاط الطعن أمام الدستوري

غوتيريس: لا يحق للسياسيين معاقبة الشعب.. وسلامة لـ 12 مليار دولار للتعافي



البناء: المجلس الدستوري يسقط نظرية الصفقة باللاقرار… وباسيل يحمّل الثنائي المسؤولية / اجتهادان توزعا المجلس 6 بـ4: الدائرة الاغترابية حق مكتسب أم غير دستورية؟ / كف يد القاضي بيطار لأسبوعين تحسم «التمييز» بعدها حدود صلاحيات الملاحقة العدلية /







الجمهورية: سقط الطعن... من سيسقط بعده؟





النهار: سقوط الطعن بعد الصفقة يشعل باسيل

l'orient le jour: Après l’échec du compromis de la honte, le Conseil constitutionnel perd la voix