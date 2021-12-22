أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 كانون الأول 2021

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البناء: خفتايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر روسية تبلور الصورة في شمال سورية مطلع العام المقبل لجهة فتح المسار السياسي في جبهة والمسار العسكري في أخرى. وقالت إن الفرصة المتاحة في الشرق أمام قسد ليست مفتوحة، وقد تودي إلى فتح فرصة معاكسة في الغرب يسعى إليها الأتراك وتنتهي بخسارة قسد.

خفايا

قالت مصادر حقوقية إن القول إن ما جرى في المجلس الدستوري سياسي لا قانوني، يجب أن يفرض قبول أن ما هو أدنى في القضاء على مستوى قاض فرد وليس هيئة عليا قابل للتسييس بصورة أشد، والقبول والرفض لا ينسجمان خصوصاً أن تباين الاجتهاد في المجلس الدستوري مفهوم لأهل الاختصاص.

نداء الوطن: خفايا

عُلم ان طرفاً سياسياً استمزج رأي قضاة من طائفته في امكان الاستقالة الجماعية فصُدم من عدم تجاوب الأكثرية الساحقة منهم.

اللواء: أسرار

همس

فوجئ مسؤول دولي بما نُقل إليه عن أزمة كادت تعصف بالبلد، واكتفى بإبداء انزعاج، لم يكن بالإمكان إخفاؤه!



غمز

تولّت قناة «المنار» نقل وقائع المؤتمر الصحفي لجبران باسيل، والذي اتهم فيه «الثنائي الشيعي» بإحباط قرار المجلس الدستوري.



لغز

عاش وزراء نشيطون بعد ظهر أمس الأول أجواء قلق حول مصير الملفات في وزاراتهم، لدرجة أن همّة البعض منهم فترت.