living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 كانون الأول 2021

22
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفتايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر روسية تبلور الصورة في شمال سورية مطلع العام المقبل لجهة فتح المسار السياسي في جبهة والمسار العسكري في أخرى. وقالت إن الفرصة المتاحة في الشرق أمام قسد ليست مفتوحة، وقد تودي إلى فتح فرصة معاكسة في الغرب يسعى إليها الأتراك وتنتهي بخسارة قسد.

 

خفايا

قالت مصادر حقوقية إن القول إن ما جرى في المجلس الدستوري سياسي لا قانوني، يجب أن يفرض قبول أن ما هو أدنى في القضاء على مستوى قاض فرد وليس هيئة عليا قابل للتسييس بصورة أشد، والقبول والرفض لا ينسجمان خصوصاً أن تباين الاجتهاد في المجلس الدستوري مفهوم لأهل الاختصاص.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

عُلم ان طرفاً سياسياً استمزج رأي قضاة من طائفته في امكان الاستقالة الجماعية فصُدم من عدم تجاوب الأكثرية الساحقة منهم.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
فوجئ مسؤول دولي بما نُقل إليه عن أزمة كادت تعصف بالبلد، واكتفى بإبداء انزعاج، لم يكن بالإمكان إخفاؤه!


غمز
تولّت قناة «المنار» نقل وقائع المؤتمر الصحفي لجبران باسيل، والذي اتهم فيه «الثنائي الشيعي» بإحباط قرار المجلس الدستوري.


لغز
عاش وزراء نشيطون بعد ظهر أمس الأول أجواء قلق حول مصير الملفات في وزاراتهم، لدرجة أن همّة البعض منهم فترت.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout