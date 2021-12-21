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نقابة موظفي شركتي الخليوي تنهي الاضراب

21
DECEMBER
2021
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وجّه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان رسالة الى الموظفين جاء فيها:

لقد أثبتّنا اليوم أنّنا أصحاب حقّ، وأثبتنا صحّة الشّعارين الذين رفعناهما "لا يموت حقّ وراءه مطالب" و "قوتنا بوحدتنا".
نحيطكم علمًا أنّه بعد التّواصل مع وزارة الإتّصالات اليوم، تبلّغنا بأنّه جرى تذليل كافّة العقبات الماليّة أمام تجديد عقد التّأمين الصّحي، ما يراعي وينسجم مع بنود عقد العمل الجماعيّ.
بدوره، قسم الموارد البشريّة(HR) في كل من الشركتين، سيقوم بكلّ ما يلزم لإطلاعكم على بنود عقد التأمين خلال أيّامٍ قليلة.
وبناءً عليه، تعلن النّقابة إنتهاء التّحرك ووقف الإضراب والإعتصام إعتبارًا من هذه اللّحظة.
إنّ النّقابة تشكركم جزيل الشّكر على تكاتفكم وتعاضدكم وتحمُّلِكم كل الصّعاب لإنجاح تحرّكنا، وتشكركم أيضًا وأيضًا على التزامكم الكامل بقرارات النّقابة، وبالحضور الى مراكز عملكم وانضباطكم ورقي تحركنا الهادف.
كذلك تشكر النّقابة معالي وزير الإتّصالات جوني القرم، على جهوده في تذليل كافّة العقبات وبالأخصّ الماليّة منها، أمام تجديد عقد التّأمين الصّحي والتزامه بنود عقد العمل الجماعيّ وحرصه على المحافظة على حقوق الموظّفين ومكتسباتهم.
وتشكر النّقابة أيضًا لجنة الإعلام والإتّصالات النّيابية بشخص رئيسها معالي الوزير حسين الحاج حسن على دعمهم ووقوفهم الدّائم الى جانب الموظّفين وحقوقهم.
والشكر أيضًا الى إدارتيّ ألفا وتاتش على جهودهم في وضع الآليّات التّقنية والتّنفيذية لتطبيق النّسخة الجديدة من عقد التّأمين الصّحي وعلى كلّ الجهود الحثيثة من أجل إيجاد المخارج والحلول المناسبة.

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