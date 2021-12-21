living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحلبي عرض الشأن التربوي مع وفد من اتحاد الموؤسسات التربوية الخاصة: لمراعاة ظروف الأهالي

21
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في حضور منسق الإتحاد الأب يوسف نصر والأعضاء من أمناء عامين للمؤسسات والنقابات الأكاديمية والإفرادية والتعليمية.
واطلع الوزير منهم على نتيجة مشاوراتهم مع رئيسة لجنة التربية النيابية لجهة إقتراح القانون المتعلق بتجميد المادة الثانية من القانون 515 المتعلق بتنظيم الموازنات المدرسية. ولفتوا إلى أنه في حال لم يكن هناك عقد إستثنائي لمجلس النواب، فلن يكون هناك تجميد للمادة ولا تعديل للقانون.
وطالب الإتحاد الوزير بتجديد مهلة تسليم موازنات المدارس حتى آخر شباط المقبل. كما إقترحوا سيناريوهات للنقاش والدرس تتعلق بالصيغة الجديدة للمصاريف التشغيلة للمدارس وللرواتب والأجور.
وأكد الوزير متابعة هذه السيناريوهات مع ما ينتج عنها من أرقام، مشدداً على أهمية المدارس الخاصة في الحياة التربوية إلى جانب المدارس الرسمية ، لكنه ركز على مراعاة ظروف الأهالي في أي سيناريو مقترح .
وكشف أنه طرح على وزير المالية إعطاء سلفة على الحساب للمدارس المجانية من حقوقها المترتبة لسنوات على الوزارة ، وأن الطرح لا يزال قائماً ريثما يتم توفير الإعتمادات لهذه الغاية.
وركزت المؤسسات على خسارة الموارد البشرية المتمايزة إدارياً وتربوياً بسبب تفتيشها عن فرص عمل أجدى مالياً في الخارج.
سفير الجزائر:
ثم استقبل الوزير الحلبي سفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي الذي عبر عن رغبة الجزائر في مشاركة الوزير الحلبي في مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب المنعقد في الجزائر، وقد إعتذر الوزير عن عدم تمكنه من المشاركة متمنياً للمؤتمر النجاح، ورأى أن يشارك سفير لبنان في الجزائر في أعمال المؤتمر وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
التعبئة التربوية :
ثم إجتمع الوزير الحلبي مع وفد من التعبئة التربوية لحزب الله ضم النائب الدكتور إيهاب حماده، ورئيس التعبئة الحاج يوسف مرعي والدكتور يوسف البسام، وتناول البحث شؤونا تتعلق بالتربية والعام الدراسي، إضافة إلى قضايا تتعلق بورشة المناهج التربوية، وقضايا تتعلق بالتعليم العالي ومجلس التعليم العالي واللجنة الفنية.

إتحاد الكرة:
ثم إجتمع الوزير الحلبي مع رئيس إتحاد كرة القدم السيد هاشم حيدر في حضور أمين السر السيد جهاد الشحف، ورئيس وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في الوزارة الدكتور مازن قبيسي، واطلع منهم على نشاط الإتحاد وعلى الإتفاق مع الإتحاد الدولي والإتحاد اللبناني في مشروع كرة القدم المدرسية ، الهادف إلى إدخال كرة القدم إلى المدارس وتعزيز اللعبة.
كما كشف حيدر أن الإتحاد أرسل بناء لهذا الإتفاق خمسة آلاف كرة لتوزيعها على المدارس المشاركة، وهي من أولى الخطوات لتعزيز هذا المشروع، وعبر عن الأمل بتحقيق خطوات أخرى في هذا المجال لتعزيز اللعبة.
الوزير الحلبي رحب بالإتحاد وشكرهم على هذه المبادرة الوطنية والدولية، مؤكداً أهمية الرياضة المدرسية التي تعتبر مصنع الرياضيين الذين يصبحون أبطالاً.
وزارة الإعلام :
وكان الوزير الحلبي عقد إجتماعاً في وزارة الإعلام بوصفه وزيراً للإعلام بالوكالة في حضور المدير العام للإعلام الدكتور حسان فلحة، ومدير الوكالة الوطنية للإعلام زياد حرفوش، ومدير إذاعة لبنان محمد غريب، ومدير مركز المنشورات خضر ماجد، ودرس معهم ملفات الوزارة وحاجاتها وقضاياها، وسبل تطويرها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout