الحلبي عرض الشأن التربوي مع وفد من اتحاد الموؤسسات التربوية الخاصة: لمراعاة ظروف الأهالي

A + A -

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في حضور منسق الإتحاد الأب يوسف نصر والأعضاء من أمناء عامين للمؤسسات والنقابات الأكاديمية والإفرادية والتعليمية.

واطلع الوزير منهم على نتيجة مشاوراتهم مع رئيسة لجنة التربية النيابية لجهة إقتراح القانون المتعلق بتجميد المادة الثانية من القانون 515 المتعلق بتنظيم الموازنات المدرسية. ولفتوا إلى أنه في حال لم يكن هناك عقد إستثنائي لمجلس النواب، فلن يكون هناك تجميد للمادة ولا تعديل للقانون.

وطالب الإتحاد الوزير بتجديد مهلة تسليم موازنات المدارس حتى آخر شباط المقبل. كما إقترحوا سيناريوهات للنقاش والدرس تتعلق بالصيغة الجديدة للمصاريف التشغيلة للمدارس وللرواتب والأجور.

وأكد الوزير متابعة هذه السيناريوهات مع ما ينتج عنها من أرقام، مشدداً على أهمية المدارس الخاصة في الحياة التربوية إلى جانب المدارس الرسمية ، لكنه ركز على مراعاة ظروف الأهالي في أي سيناريو مقترح .

وكشف أنه طرح على وزير المالية إعطاء سلفة على الحساب للمدارس المجانية من حقوقها المترتبة لسنوات على الوزارة ، وأن الطرح لا يزال قائماً ريثما يتم توفير الإعتمادات لهذه الغاية.

وركزت المؤسسات على خسارة الموارد البشرية المتمايزة إدارياً وتربوياً بسبب تفتيشها عن فرص عمل أجدى مالياً في الخارج.

سفير الجزائر:

ثم استقبل الوزير الحلبي سفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي الذي عبر عن رغبة الجزائر في مشاركة الوزير الحلبي في مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب المنعقد في الجزائر، وقد إعتذر الوزير عن عدم تمكنه من المشاركة متمنياً للمؤتمر النجاح، ورأى أن يشارك سفير لبنان في الجزائر في أعمال المؤتمر وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

التعبئة التربوية :

ثم إجتمع الوزير الحلبي مع وفد من التعبئة التربوية لحزب الله ضم النائب الدكتور إيهاب حماده، ورئيس التعبئة الحاج يوسف مرعي والدكتور يوسف البسام، وتناول البحث شؤونا تتعلق بالتربية والعام الدراسي، إضافة إلى قضايا تتعلق بورشة المناهج التربوية، وقضايا تتعلق بالتعليم العالي ومجلس التعليم العالي واللجنة الفنية.

إتحاد الكرة:

ثم إجتمع الوزير الحلبي مع رئيس إتحاد كرة القدم السيد هاشم حيدر في حضور أمين السر السيد جهاد الشحف، ورئيس وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في الوزارة الدكتور مازن قبيسي، واطلع منهم على نشاط الإتحاد وعلى الإتفاق مع الإتحاد الدولي والإتحاد اللبناني في مشروع كرة القدم المدرسية ، الهادف إلى إدخال كرة القدم إلى المدارس وتعزيز اللعبة.

كما كشف حيدر أن الإتحاد أرسل بناء لهذا الإتفاق خمسة آلاف كرة لتوزيعها على المدارس المشاركة، وهي من أولى الخطوات لتعزيز هذا المشروع، وعبر عن الأمل بتحقيق خطوات أخرى في هذا المجال لتعزيز اللعبة.

الوزير الحلبي رحب بالإتحاد وشكرهم على هذه المبادرة الوطنية والدولية، مؤكداً أهمية الرياضة المدرسية التي تعتبر مصنع الرياضيين الذين يصبحون أبطالاً.

وزارة الإعلام :

وكان الوزير الحلبي عقد إجتماعاً في وزارة الإعلام بوصفه وزيراً للإعلام بالوكالة في حضور المدير العام للإعلام الدكتور حسان فلحة، ومدير الوكالة الوطنية للإعلام زياد حرفوش، ومدير إذاعة لبنان محمد غريب، ومدير مركز المنشورات خضر ماجد، ودرس معهم ملفات الوزارة وحاجاتها وقضاياها، وسبل تطويرها.