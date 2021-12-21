بوشكيان بحث في مكننة المعاملات والإجراءات الإدارية في وزارة الصناعة

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عقد وزير الصناعة جورج بوشكيان اجتماعا، بعد ظهر اليوم، مع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون والمفتش العام الإداري مخايل فياض وفريق عمل التفتيش المركزي والمنصة الإلكترونية Impact في مقر رئاسة التفتيش.



وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لوزير الصناعة أنه “تم البحث في مكننة المعاملات والإجراءات الإدارية في وزارة الصناعة عبر منصة Impact، بالتعاون مع التفتيش المركزي، لتسهيل أمور الصناعيين والمواطنين وتطوير العمل الإداري، بحيث تكون وزارة الصناعة الوزارة الرائدة على طريق الحكومة الإلكترونية تطبيقا لقانون المعاملات الادارية. وتم الاتفاق على الخطوات العملانية للمشروع ومراحل التنفيذ، وعلى فريق العمل المشترك لتنفيذ المشروع”.