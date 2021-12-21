النجمة اخرج العهد من كأس لبنان بضربات الترجيح

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اخرج النجمة منافسه العهد متصدر ترتيب الدوري العام اللبناني لكرة القدم من مسابقة كأس لبنان لموسم 2021 – 2022، بفوزه عليه بضربات الترجيح 4 – 2، بعد تعادلهما في الوقت الاصلي 1 – 1 في ثانية مباريات الدور ربع النهائي التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية تحت الاضواء الكاشفة.



وسجل الظهير ماهر صبرا اصابة التقدم للنجمة بكرة رأسية من ضربة حرة رفعها خالد تكه جي من خارج المنطقة.



وعادل محمد ناصر للعهد في الشوط الثاني.



وسبق للحكمة بيروت التأهل لنصف النهائي بفوزه على شباب البرج 2 – 1.